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Altafulla y Yuli Ruiz se besan frente a Alejandro Estrada en La casa de los famosos: así reaccionó

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron en una dinámica del reality frente a Alejandro Estrada, lo que generó reacciones en la casa.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Altafulla y Yuli Ruiz se besan frente a Alejandro Estrada y así reaccionó el actor.
Altafulla y Yuli Ruiz se besan frente a Alejandro Estrada y así reaccionó el actor. (Foto Canal RCN)

La presencia de Altafulla en La Casa de los Famosos Colombia sigue generando contenido y reacciones dentro del reality.

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En esta ocasión, el participante volvió a ser protagonista tras compartir un beso con Yuli Ruiz en medio de una dinámica, situación que llamó la atención por ocurrir frente a Alejandro Estrada, expareja reciente de la participante.

Este no es el primer acercamiento de este tipo por parte de Altafulla dentro de la casa, el pasado 17 de marzo compartió un beso con Karola como parte de un reto.

Altafulla y Yuli Ruiz se besan frente a Alejandro Estrada y desatan tensión en la casa
Altafulla y Yuli Ruiz se besan frente a Alejandro Estrada y desatan tensión en la casa. (Foto Canal RCN)

¿Por qué se besaron Altafulla y Yuli en La casa de los famosos Colombia?

El momento ocurrió como parte de una dinámica impuesta por el líder tirano de la semana, Eidevin.

La actividad consistía en una obra narrada por Juanda Caribe titulada “Besito en ayuna”, en la que Altafulla y Yuli eran los protagonistas.

Durante la narración, se planteó que el personaje de Altafulla, “el consejero”, estaba enamorado de la sirvienta Yuli.

En medio de la escena, Altafulla afirmó que estaba “que la saca a vivir”, lo que dio paso a un intercambio entre ambos.

Yuli le preguntó por qué era tan coqueto, a lo que él respondió que ella también lo era. Más adelante, Altafulla le propuso darse un beso y aclaró que podía ser un pico o lo que ella quisiera.

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Ante esto, Eidevin reiteró que debían cumplir con la dinámica. En ese momento, Altafulla le dijo a Yuli que los estaban obligando, por lo que debían seguir las órdenes del líder. Finalmente, ambos compartieron un pico frente a sus compañeros.

Después del beso, Altafulla preguntó si la obra tendría más funciones, insinuando que podría repetir la escena. Por su parte, Yuli afirmó que le gustaron los labios del barranquillero y aseguró que hacía tiempo no sentía unos labios así, describiéndolos como “carnosos”.

El comentario generó reacciones dentro de la casa, especialmente porque lo dijo frente a Alejandro Estrada. Ante esto, Altafulla respondió en forma coqueta que "no había probado bien" sus labios.

¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada al beso de Yuli Ruiz y Altafulla?

La dinámica se desarrolló en presencia de Alejandro Estrada, quien observó atentamente todo lo ocurrido. Durante el momento del beso, el actor se mostró serio y concentrado en la escena, siguiendo cada detalle de la interacción entre su expareja y Altafulla.

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En las imágenes también se percibe que, mientras observaba, mantenía una actitud contenida, incluso moviendo la pierna de manera constante, lo que algunos interpretaron como señal de incomodidad o tensión.

Sin embargo, cuando los demás participantes comenzaron a alentar el beso, Alejandro se sumó a los aplausos, manteniendo una actitud respetuosa frente a la dinámica del juego.

Alejandro Estrada reacciona ante el beso de Yuli y Altafulla
Alejandro Estrada reacciona ante el beso de Yuli y Altafulla. (Foto Canal RCN)
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