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Reconocido actor juvenil de Nickelodeon y Disney es arrestado por presunto robo: esto se sabe

Actor de Nickelodeon y Disney fue detenido por un presunto robo en Malibú, pero quedó en libertad por falta de pruebas.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actor de Nickelodeon y Disney es arrestado por presunto robo en California
Actor de Nickelodeon y Disney es arrestado por presunto robo en California. (Foto FreePik)

Un actor que hizo parte de producciones juveniles de Nickelodeon y Disney Channel da de qué hablar por un hecho relacionado con un presunto robo ocurrido en Estados Unidos.

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El caso ha generado sorpresa entre quienes recuerdan su participación en series que marcaron a toda una generación.

¿Quién es el actor de Nickelodeon que fue arrestado?

Se trata de Chris O’Neal, un actor estadounidense que ganó reconocimiento por su trabajo en producciones dirigidas al público juvenil.

Uno de sus papeles más recordados fue en la serie How to Rock, donde interpretó a Kevin Reed, el mejor amigo de los protagonistas que formaban parte de una banda musical.

Además de su participación en esta serie, el actor también apareció en programas de entretenimiento con formato de sketches y contenido humorístico, compartiendo pantalla con figuras reconocidas del mundo del espectáculo. Entre estas colaboraciones se incluyen participaciones junto a One Direction, Big Time Rush y Miranda Cosgrove.

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Posteriormente, formó parte del elenco de la película Swindle, en la que actuó junto a Jennette McCurdy y Ariana Grande. También tuvo participaciones en la serie K.C. Undercover, protagonizada por Zendaya, consolidando así su presencia en producciones juveniles populares.

Chris O'Neal fue arrestado en Malibú
Chris O'Neal fue arrestado en Malibú. (Foto Robin L Marshall / AFP)

¿Por qué fue arrestado Chris O’Neal?

De acuerdo con información revelada por el medio estadounidense TMZ y fuentes policiales, el incidente ocurrió en Malibú, California, cuando agentes respondieron a una llamada de emergencia por un presunto robo en una vivienda.

Según el reporte, la persona que alertó a las autoridades indicó haber visto, a través de cámaras de seguridad, a tres adultos dentro de su casa. También aseguró que los sospechosos habrían ingresado por la parte trasera del inmueble y manipulado el sistema de vigilancia, lo que impidió conocer con claridad lo que sucedió después.

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En medio de la investigación, Chris O’Neal fue señalado como uno de los posibles involucrados y fue detenido por las autoridades. Sin embargo, tras ser puesto a disposición de las autoridades, el actor recuperó su libertad el martes 17 de marzo, luego de que no se encontraran pruebas suficientes para presentar cargos formales en su contra.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre su posible implicación en el caso ni se han emitido declaraciones oficiales por parte del actor.

El hecho continúa bajo revisión, mientras se espera que las autoridades determinen si existen nuevos elementos que permitan avanzar en la investigación.

Chris O'Neal fue capturado por presunto robo y luego liberado
Chris O'Neal fue capturado por presunto robo y luego liberado. (Foto Robin L Marshall / AFP)
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