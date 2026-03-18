Amy McGorry lanza desesperado llamado por su salud: necesita un trasplante de hígado

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Reconocida presentadora lucha por su vida y pide apoyo para un trasplante urgente

Reconocida presentadora enfrenta una grave enfermedad hepática y necesita con urgencia un trasplante para poder seguir con vida.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Reconocida presentadora pide ayuda para sobrevivir: busca donante de hígado urgente
Reconocida presentadora pide ayuda para sobrevivir: busca donante de hígado urgente (Foto FreePik)

Una reconocida presentadora de televisión atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y ha hecho un llamado urgente para recibir ayuda que le permita continuar con su tratamiento médico.

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La comunicadora enfrenta una compleja situación de salud que ha deteriorado gravemente su calidad de vida y ahora depende del apoyo de otras personas para poder salir adelante.

Presentadora de TV enfrenta grave enfermedad y pide ayuda urgente
Presentadora de TV enfrenta grave enfermedad y pide ayuda urgente (Foto FreePik)

¿Quién es la presentadora de televisión que pide ayuda?

Se trata de Amy McGorry, una presentadora estadounidense que ha decidido hacer pública su situación con el objetivo de encontrar apoyo en medio de su enfermedad.

La comunicadora inició una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, donde explicó en detalle su estado de salud y las dificultades económicas que enfrenta debido a los altos costos médicos.

Su caso ha comenzado a generar atención en redes sociales, donde seguidores y usuarios han compartido su historia con el fin de amplificar su mensaje.

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Amy ha sido reconocida por su trayectoria en televisión y por su cercanía con el público, lo que ha motivado a muchas personas a solidarizarse con su situación. A través de su campaña, busca no solo apoyo económico, sino también visibilizar la urgencia de su condición.

¿Qué enfermedad padece Amy McGorry?

Amy padece hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria, dos enfermedades crónicas que han causado un daño significativo y permanente en su hígado. Debido a esto, actualmente necesita con urgencia un trasplante para poder seguir con vida.

Según explicó en su campaña, ha enfrentado estas condiciones durante años, pero su estado se ha agravado progresivamente, llevándola a un punto crítico.

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Por esta razón, el objetivo principal de su familia es encontrar un donante de hígado compatible, preferiblemente un donante vivo que pueda ayudar a acelerar el proceso.

Además del trasplante, la familia también está recaudando fondos para cubrir los gastos médicos acumulados, así como costos adicionales relacionados con tratamientos, medicamentos, desplazamientos y cuidados posteriores a la cirugía.

Sus familiares han destacado la fortaleza con la que Amy ha enfrentado la enfermedad, describiéndola como una mujer resiliente, positiva y llena de energía, que ha mantenido una actitud valiente a pesar de las dificultades.

Amy McGorry lanza desesperado llamado por su salud: necesita un trasplante de hígado
Amy McGorry lanza desesperado llamado por su salud: necesita un trasplante de hígado (Foto FreePik)
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