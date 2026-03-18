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Prometido de Alexa lanza fuertes indirectas sobre fidelidad y lealtad: ¿se acabó la relación?

Jhorman Toloza comparte indirectas sobre la fidelidad tras la cercanía entre Alexa y Tebi en La Casa de los Famosos Colombia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Jhorman Toloza reacciona a los rumores y manda mensaje sobre fidelidad y compromiso
Jhorman Toloza reacciona a los rumores y manda mensaje sobre fidelidad y compromiso. (Foto Canal RCN)

La nueva relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal continúa generando comentarios tanto dentro como fuera de La Casa de los Famosos Colombia.

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En medio de la atención mediática, el prometido de Alexa, Jhorman Toloza, compartió una serie de indirectas relacionadas con la fidelidad y expresó cómo se siente frente a la situación que se vive en el reality.

Prometido de Alexa Torrex envía mensaje sobre lealtad y decisiones en su relación
Prometido de Alexa Torrex envía mensaje sobre lealtad y decisiones en su relación. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex sobre la fidelidad?

Jhorman compartió un reel en sus historias de Instagram con una escena de la película Troya.

En el fragmento se ve a Héctor, primogénito del rey Príamo, quien rechaza a una mujer que le presentan exclusivamente para él, recordando que está casado y que su esposa lo espera.

La publicación venía acompañada de la frase: “Elegir ser fiel y leal no es suerte. Es decisión”.

Además, el contenido fue compartido por una cuenta de una psicóloga que resaltaba que la lealtad no solo aplica en momentos fáciles, sino también frente a la tentación, el aburrimiento, el enojo o la distancia, y que implica cuidar lo que se ha construido.

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Con esto, Jhorman pareció hacer un comentario indirecto sobre la fidelidad dentro de su relación con Alexa.

¿Qué otras indirectas ha compartido Jhorman Toloza sobre Alexa Torrex?

Anteriormente, Jhorman había compartido el trailer de SpiderMan con el texto “Te entiendo, Peter”.

Muchos interpretaron que la publicación hacía referencia a la situación del personaje, quien ve cómo sus amigos y el mundo siguen adelante sin él.

Los seguidores relacionaron esto con Jhorman observando a Alexa desde la distancia, mientras ella continúa construyendo su carrera y su vida dentro del reality.

Otra de sus publicaciones incluyó una escena de la película Hércules, destacando que la fama, el éxito o incluso la inmortalidad no tienen valor sin la pareja.

El mensaje enfatizaba que la vida presenta pruebas, tentaciones y obstáculos, pero que la decisión final sobre la fidelidad y el cuidado de la relación recae en cada persona, y que las mayores muestras de amor requieren sacrificio.

¿Qué declaraciones ha hecho Jhorman Toloza sobre su pareja Alexa Torrex?

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A pesar de los rumores y de los acercamientos entre Alexa y Tebi Bernal, Jhorman ha manifestado su apoyo constante hacia su pareja. Aclaró que sigue en una relación con Alexa y que continúa respaldando tanto a ella como a su equipo.

Jhorman admitió que el beso entre Alexa y Tebi le resultó incómodo, pero pidió que no se le haga más comentarios sobre infidelidad. También destacó que, antes de ingresar al reality, ambos conversaron sobre las situaciones que podrían presentarse dentro de la casa, recordando que el sueño de Alexa siempre fue dedicarse a la farándula y que ahora lo está cumpliendo.

Hasta ahora, Jhorman no ha hecho más declaraciones concretas sobre lo que ocurre con Alexa dentro del reality, limitándose a enviar mensajes de apoyo y reflexión sobre la fidelidad y las decisiones personales en una relación.

Prometido de Alexa Torrex comparte indirectas sobre lealtad y pruebas en la pareja
Prometido de Alexa Torrex comparte indirectas sobre lealtad y pruebas en la pareja. (Foto Canal RCN)
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