Una influencer y exreina de belleza sorprendió al compartir una historia personal sobre una relación pasada, en la que aseguró haber descubierto una infidelidad que involucraba al cantante puertorriqueño Ricky Martin.

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La confesión la hizo durante su participación en un reality, donde relató cómo ocurrió todo y de qué manera logró confirmar sus sospechas, luego de varios indicios que inicialmente no quiso creer.

¿Quién es la influencer que reveló la infidelidad de su pareja con Ricky Martin?

Kelly Reales es una creadora de contenido originaria de Cartagena, reconocida por su presencia en redes sociales y por su participación en certámenes de belleza.

En 2024 representó al departamento de Bolívar en el concurso Miss Universo Colombia, aunque no logró avanzar en la competencia.

Su contenido en plataformas digitales la ha posicionado como una figura conocida por su estilo directo y por compartir aspectos de su vida personal, lo que ha generado tanto seguidores como polémicas en distintas ocasiones.

Kelly Reales confesó que su expareja le fue infiel con Ricky Martin (Foto Freepik)

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¿Cómo se enteró Kelly Reales de la infidelidad de su pareja con Ricky Martin?

Según contó, todo comenzó con rumores que circulaban en redes sociales sobre una posible cercanía entre su entonces pareja y el artista. Sin embargo, en ese momento decidió no prestarles atención y confiar en la relación.

La influencer explicó que incluso llegó a confrontar a su pareja, pero él negó cualquier vínculo más allá de una supuesta amistad. A pesar de las dudas, Kelly continuó con sus planes, incluyendo un viaje que él mismo le había propuesto a Tailandia.

La situación cambió días antes del viaje, cuando un amigo le mostró una publicación en redes sociales del cantante puertorriqueño en la que aparecía una imagen donde se veían unos pies. Su amigo le preguntó si podían ser los de su pareja, pero ella lo descartó en ese momento, aunque decidió guardar la imagen.

Tiempo después, ya estando en Tailandia, Kelly pidió prestadas unas chancletas a su pareja. Fue entonces cuando notó que coincidían con las que había visto en la foto del artista. Ese detalle encendió sus sospechas y la llevó a confrontarlo nuevamente.

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Aunque él insistió en que solo eran amigos, la influencer decidió terminar la relación. Días después, según relató, su expareja publicó una fotografía en Tailandia junto al cantante, lo que para ella confirmó lo que había sospechado desde el inicio.

La historia generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios comentaron la forma en que Kelly descubrió la situación y el impacto de su testimonio.