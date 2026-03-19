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Cintia Cossio vivió un aparatoso accidente mientras estaba de vacaciones: ¿está bien?

Cintia Cossio sufrió una caída mientras esquiaba en sus vacaciones, pero tomó la situación con humor en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Cintia Cossio se cae esquiando en la nieve y así reaccionó
Cintia Cossio se cae esquiando en la nieve y así reaccionó (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Cintia Cossio compartió con sus seguidores un momento inesperado durante sus vacaciones, luego de sufrir una caída mientras practicaba un deporte de nieve.

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A través de sus redes sociales, la empresaria publicó el video del incidente, el cual rápidamente llamó la atención de sus seguidores por la forma en que ocurrió y por el contexto en el que se dio.

Cintia Cossio se cae en plena actividad en la nieve y lo muestra en redes
Cintia Cossio se cae en plena actividad en la nieve y lo muestra en redes. (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Cintia Cossio?

En el clip, se observa a Cintia descendiendo por una pendiente mientras esquía. Aunque en un inicio el recorrido parece controlado, al momento de intentar frenar pierde estabilidad y termina cayendo al suelo.

La influencer tomó la situación con humor y compartió el video acompañado de un mensaje en el que aseguraba que ella frenaba “como se le daba la gana”, restándole dramatismo al accidente.

Horas antes, ya había publicado otro momento relacionado con esta actividad, en el que mostraba cómo subía la pendiente siendo arrastrada, también en medio de risas. En ese video escribió: “yo subo a la cima como se me da la gana”.

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En las imágenes se escuchan las risas de fondo de quienes la acompañaban, entre ellos Yeferson Cossio, lo que evidenció el ambiente relajado del viaje pese al incidente.

Aunque la caída generó preocupación entre algunos seguidores, no se reportaron consecuencias graves y todo indica que la situación no pasó a mayores.

¿Dónde está Cintia Cossio junto con Yeferson y su familia?

Cintia se encuentra de viaje junto a su familia en Laponia, una región ubicada en el norte del continente europeo que abarca territorios de países como Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia.

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Este destino es reconocido mundialmente por sus paisajes nevados y por ser asociado con el hogar de Papá Noel, lo que lo convierte en un lugar turístico muy popular, especialmente en temporadas de invierno.

Durante su estadía, la familia ha compartido diferentes momentos de su experiencia, incluyendo actividades en la nieve, recorridos y situaciones cotidianas del viaje.

El accidente de Cintia se suma a estos contenidos, mostrando una faceta más espontánea de su viaje, que ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes reaccionaron tanto con preocupación como con humor ante lo ocurrido.

El accidente de Cintia Cossio esquiando que llamó la atención en redes
El accidente de Cintia Cossio esquiando que llamó la atención en redes. (Foto Canal RCN)
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