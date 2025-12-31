Yina reacciona al ver su rostro en muñecos de año viejo: "Va a tocar pasar 31 encerrada"

Yina Calderón volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez desde un lugar muy distinto al ring o a la polémica digital, varias personas en su pueblo natal utilizaron su rostro y el llamativo atuendo con el que se presentó en Stream Fighters 4 para crear muñecos de año viejo.

Lejos de tomárselo a mal, Yina reaccionó con risas y comentarios espontáneos, dejando ver una faceta más cercana y relajada, mostró cómo su imagen se había convertido en inspiración popular.

¿Por qué el rostro de Yina Calderón terminó en muñecos de año viejo?

La tradición de quemar el año viejo suele representar aquello que se quiere dejar atrás, pero también suele estar cargada de sátira, humor y referencias a personajes que marcaron el año.

En este caso, el look de Yina como boxeadora en Stream Fighters 4 no pasó desapercibido y se transformó en un símbolo fácil de reconocer para la gente.

Por eso, para muchos, recrearla en un muñeco no fue un acto de ataque, sino una forma de parodia y celebración de un personaje que estuvo presente durante gran parte del año en redes sociales.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al verse representada en las comparsas?

Desde su pueblo natal, donde se encuentra disfrutando las fiestas decembrinas rodeada de amigos y habitantes de la zona, Yina Calderón mostró el momento con humor.

De Stream Fighters al año viejo: Yina Calderón no pasó desapercibida. (Foto: Canal RCN)

Entre bromas, lanzó un mensaje en doble sentido, asegurando que “le tocaría pasar el Año Nuevo encerrada” por la cantidad de “ataques” que estaba recibiendo, en referencia a que quemarían varios muñecos con su rostro.

¿Qué revela este momento sobre la relación de Yina Calderón con la gente de su tierra?

Más allá del chiste dejó ver la cercanía que tiene Yina con su tierra natal, y que su imagen sea replicada en celebraciones populares habla de una presencia constante en la vida cotidiana de muchas de las personas.

Yina Calderón compartió en Instagram los muñecos de año viejo hechos con su imagen. Foto | Canal RCN.

Dejando ver que se siente orgullosa, consciente y quizá hasta halagada de seguir siendo tema de conversación en su pueblo.

Un cierre de año que, fiel a su estilo, no pasó desapercibido y reafirmó que su nombre sigue estando presente incluso en las expresiones más tradicionales de las fiestas colombianas.