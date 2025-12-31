Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol reveló cómo cambió su vida al separarse de Aida Victoria: "Fue lo más duro de todo"

Westcol confesó que tras su separación ambos crecieron de forma individual y expresó nervios por el stream que hará junto a Aida Victoria.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Westcol rompe el silencio sobre Aida y el stream que tiene a todos atentos.
Westcol rompe el silencio sobre Aida y el stream que tiene a todos atentos. Foto AFP/Tommaso Boddi

Westcol y Aida Victoria Merlano están nuevamente en el centro de la conversación tras confirmar que compartirán un stream juntos, un anuncio que tomó por sorpresa a muchos y que llega después de una ruptura que marcó un antes y un después en la vida personal y profesional de ambos.

La expectativa creció luego de que Westcol hablara abiertamente sobre su relación pasada durante su transmisión del 1 de enero y aunque la relación terminó, tanto él como Aida crecieron enormemente tras separarse.

Artículos relacionados

¿Qué significa este reencuentro digital para Westcol y Aida Merlano?

El creador confesó sentirse nervioso por este próximo encuentro en vivo, precisamente porque ambos representan una etapa importante en la vida del otro, sin embargo, también dejó ver que este stream no nace desde el conflicto, sino desde el reconocimiento de procesos individuales que dieron frutos.

 

Tras su separación, cada uno tomó caminos distintos, pero igualmente exitosos, Westcol fortaleció su presencia en plataformas de streaming, aumentó su alcance internacional y consolidó una comunidad fiel que sigue cada una de sus transmisiones.

Por su parte, Aida Victoria construyó una narrativa propia, enfocada en el crecimiento personal, la independencia y nuevos proyectos que la posicionaron como una figura influyente más allá de su vida sentimental.

Artículos relacionados

¿Cómo influyó la ruptura de Westcol y Aida Merlano en el crecimiento de ambos?

Desde su inicio a finales de 2022, la pareja captó la atención por su franqueza frente a las cámaras y por compartir detalles con sus seguidores, la ruptura, aunque polémica, terminó siendo un punto de quiebre que impulsó un crecimiento acelerado en sus carreras.

Westcol aseguró que tras su separación ambos evolucionaron a nivel personal y profesional.
Westcol aseguró que tras su separación ambos evolucionaron a nivel personal y profesional. / (Foto del Canal RCN y AFP)

Las cifras en redes sociales, la viralidad de sus contenidos y el fortalecimiento de sus marcas personales evidencian que, lejos de estancarlos, la separación los obligó a reinventarse, Westcol lo resumió de forma sencilla, cada uno hizo su vida y evolucionó a su ritmo.

Artículos relacionados

¿Qué esperan los seguidores de Westcol y Aida Merlano en este stream conjunto?

Bastaron esas palabras para encender teorías, expectativas y conversaciones en redes sociales, muchos esperan una charla honesta, otros buscan respuestas sobre su historia, y algunos simplemente quieren ver cómo interactúan dos figuras que, aunque separadas, siguen generando interés colectivo.

Westcol reveló cuál fue el logro que más lo marcó en este 2025
Westcol reveló cuál fue el logro que más lo marcó en este 2025. (Foto AFP: Arturo Holmes).

El stream promete ser un espacio donde se hable desde la experiencia, el aprendizaje y el crecimiento personal, elementos que ambos han destacado tras su ruptura.

En un entorno digital donde las separaciones suelen estar cargadas de polémica, el caso de Westcol y Aida Victoria muestra otra cara, la de dos creadores que entienden que los finales también pueden ser puntos de partida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón compartió en Instagram los muñecos de año viejo hechos con su imagen Ángela Aguilar

Yina reacciona al ver su rostro en muñecos de año viejo: "Va a tocar pasar 31 encerrada"

Yina Calderón se volvió tendencia tras compartir videos donde su imagen en muñecos de año viejo en su pueblo natal.

Shakira logró muchos hitos gracias a su tour musical. Shakira

Shakira se sinceró sobre su 2025 e hizo una gran revelación: “Encontré el mejor refugio”

Shakira publicó una reflexión de lo que vivió a lo largo de este año y manifestó que aprendió a agradecer a quienes le hicieron daño.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia. Yina Calderón

Asaf Torres presumió el impresionante recibimiento que le hicieron en el pueblo de Yina Calderón

Asaf Torres, quien por estos días se encuentra de visita en Colombia, compartió un emotivo mensaje con el agradeció el recibimiento.

Lo más superlike

Existen canciones para arrancar con la mejor energía el nuevo año. Curiosidades

Canciones recomendadas para escuchar e iniciar con alegría el Nuevo Año

El mundo le da la bienvenida al 2026 y estas canciones aparecen como la mejor opción para llenarse de motivación y alegría.

Niurka Marcos revela que se casa por cuarta vez y da la fecha exacta de su boda Talento internacional

Niurka Marcos confirma su cuarta boda a los 58 años con un hombre 20 años menor

Jessi Uribe sorprendió a sus fanáticos con anuncio inesperado que nadie vio venir Jessi Uribe

Jessi Uribe presumió una lujosa camioneta como regalo de Navidad: ¿Cuánto cuesta?

Viral

Ritual de las 12 uvas en Año Nuevo: significado, origen y cómo realizarlo paso a paso

¿Qué Hay Pa’ Dañar? vuelve a la App del Canal RCN Valentina Taguado

¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí