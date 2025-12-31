Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exparticipante de MasterChef Celebrity reveló que se sometió a delicada operación para retirar biopolímeros

La reconocida actriz, contó que duró 19 años con esta sustancia en una zona específica de su cuerpo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Daniela Tapia en MasterChef Celebrity 2023.
Daniela Tapia habló de su reciente cirugía. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, la actriz Daniela Tapia, sorprendió al compartir en redes sociales su impactante testimonio luego de tomar la difícil decisión de someterse a una delicada operación con la que le extrajeron biopolímeros de su cuerpo.

¿Cuál fue la delicada operación que se hizo Daniela Tapia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante de MasterChef Celebrity acumula miles de seguidores, habló abiertamente sobre el procedimiento, el miedo que enfrentó, pero, sobre todo, hizo énfasis en la importancia de alertar a quienes, como ella, vivieron lo mismo.

“Les voy a contar qué me pasó, en septiembre 5 de este año, me hice una c1rugía que era lo que más miedo yo le tenía en mi vida, fue la extracción de biopolímeros en los glúteos”, señaló la actriz.

De acuerdo con sus palabras, además de contar su experiencia, con esta publicación también busca hacer consciencia y enviar un mensaje a todas las personas que tienen biopolímeros de su cuerpo, pues a partir de su ejemplo, lo realmente importante es que puedan retirar toda esta sustancia del cuerpo cuanto antes.

¿Qué dijo Daniela Tapia sobre su operación para extraer los biopolímeros?

En el video que ya cuenta con cientos de reproducciones y likes, Daniela reveló que actualmente tiene 38 años y que tomó la decisión de aplicarse esta sustancia cuando tenía apenas 19 años. “yo tengo 38 años, cometí el que yo considero el mayo error de mi vida de ponerme esta sustancia”, afirmó.

Tapia, explicó que en su momento confió en el criterio de un doctor que se lo recomendó y aseguró que se trataba de un producto seguro, sin embargo, convivió con esta sustancia durante casi dos décadas.

Afortunadamente, tuvo la posibilidad de coincidir con un profesional que le explicó con claridad lo que tenía en su cuerpo y la necesidad de retirarlo urgentemente, y aunque insistió en que no fue nada fácil dar el paso, finalmente decidió hacerlo y acabar con esto de una vez por todas.

Tapia también contó que, con el paso del tiempo, conoció a un médico que le explicó con claridad lo que tenía en su cuerpo y la necesidad urgente de retirarlo. No obstante, tomar la decisión no fue fácil. “Yo le tuve mucho miedo, la decisión me costó dos años”, confesó, al explicar que se trata de una cirugía compleja.

A pesar de los temores, Tapia aseguró que se preparó emocionalmente para enfrentar ese proceso. “yo la verdad me preparé para enfrentar este gran miedo, pero la verdad es que es más importante sacarlo, que tenerle miedo a la cirugía”, afirmó.

Finalmente, la también modelo, contó que la cirugía fue exitosa y que su recuperación duró alrededor de dos meses y medio. También expresó que actualmente se siente bien y llena de energía.

