Hija de Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, se viste de luto tras lamentable pérdida

En las últimas horas, la hija del presentador de Noticias RCN, Felipe Arias, se ha convertido en tendencia en las redes sociales tras confirmar en sus redes sociales el fallecimiento de un integrante de su familia.

¿Qué dijo la hija de Felipe Arias tras el fallecimiento de su mascota?

Sofía, la hija mayor de Felipe Arias, ha acaparado la atención mediática al compartir una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 60 mil seguidores, el desgarrador momento por el que está atravesando a nivel emocional tras el fallecimiento de su mascota. En la descripción de la publicación expresó las siguientes palabras:

“Mango, mi estrellita fugaz, chiquito mío, nunca en la vida me imaginé que esta sería la última foto que tendríamos juntos. Yo llena de felicidad de por fin poder verte otra vez sin darme cuenta del dolor que ya llevabas en tu carita. No me alcanzarán nunca las palabras para expresar el vacío y dolor que estoy sintiendo en mi corazón en este momento por toda la falta que ya me haces”, agregó Sofía en la descripción de la publicación.

Falleció la mascota de la hija del periodista y presentador Felipe Arias. | Fotos: Canal RCN y Freepik

En las fotografías se refleja que la mascota de Sofía, llamado Mango, se convirtió en una base fundamental para su vida, pues acompañó a la familia durante un periodo de tiempo en el que adquirieron valiosos recuerdos.

Así despidió Sofía Arias a su mascota. | Foto: Freepik

¿Cuántos hijos tiene en la actualidad Felipe Arias, presentador de Noticias RCN?

En los últimos años, Felipe Arias se ha destacado por ser uno de los periodistas y presentadores más destacados del país, demostrando su gran vocación al ser parte del equipo de Noticias RCN.

Así también, ha adquirido la admiración por parte de sus seguidores al convertirse en fuente de inspiración no solo por su vocación, sino que también por ser un padre y esposo ejemplar.

En la actualidad, Felipe Arias es casado con Viviana Montenegro, la madre de sus tres hijos llamados: Sofía, Pablo y Martín.

Por su parte, Felipe se ha convertido en uno de los periodistas más destacados del país, ganándose la admiración por parte de los televidentes, quienes lo han acompañado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.