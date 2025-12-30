Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, se viste de luto tras lamentable pérdida

Sofía, hija de Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, se viste de luto tras confirmar en sus redes lamentable pérdida.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Hija de Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, se viste de luto tras lamentable pérdida
¿Por qué la hija de Felipe Arias se viste de luto? | Foto: Freepik

En las últimas horas, la hija del presentador de Noticias RCN, Felipe Arias, se ha convertido en tendencia en las redes sociales tras confirmar en sus redes sociales el fallecimiento de un integrante de su familia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la hija de Felipe Arias tras el fallecimiento de su mascota?

Sofía, la hija mayor de Felipe Arias, ha acaparado la atención mediática al compartir una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 60 mil seguidores, el desgarrador momento por el que está atravesando a nivel emocional tras el fallecimiento de su mascota. En la descripción de la publicación expresó las siguientes palabras:

“Mango, mi estrellita fugaz, chiquito mío, nunca en la vida me imaginé que esta sería la última foto que tendríamos juntos. Yo llena de felicidad de por fin poder verte otra vez sin darme cuenta del dolor que ya llevabas en tu carita. No me alcanzarán nunca las palabras para expresar el vacío y dolor que estoy sintiendo en mi corazón en este momento por toda la falta que ya me haces”, agregó Sofía en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados

Hija de Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, se viste de luto tras lamentable pérdida
Falleció la mascota de la hija del periodista y presentador Felipe Arias. | Fotos: Canal RCN y Freepik

En las fotografías se refleja que la mascota de Sofía, llamado Mango, se convirtió en una base fundamental para su vida, pues acompañó a la familia durante un periodo de tiempo en el que adquirieron valiosos recuerdos.

Hija de Felipe Arias, presentador de Noticias RCN, se viste de luto tras lamentable pérdida
Así despidió Sofía Arias a su mascota. | Foto: Freepik

¿Cuántos hijos tiene en la actualidad Felipe Arias, presentador de Noticias RCN?

En los últimos años, Felipe Arias se ha destacado por ser uno de los periodistas y presentadores más destacados del país, demostrando su gran vocación al ser parte del equipo de Noticias RCN.

Artículos relacionados

Así también, ha adquirido la admiración por parte de sus seguidores al convertirse en fuente de inspiración no solo por su vocación, sino que también por ser un padre y esposo ejemplar.

En la actualidad, Felipe Arias es casado con Viviana Montenegro, la madre de sus tres hijos llamados: Sofía, Pablo y Martín.

Por su parte, Felipe se ha convertido en uno de los periodistas más destacados del país, ganándose la admiración por parte de los televidentes, quienes lo han acompañado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocida periodista de 35 años falleció tras dolorosa enfermedad Talento internacional

Reconocida periodista murió a los 35 años tras luchar contra una dura enfermedad

El mundo del periodismo lamenta la muerte de una periodista de 35 años, cuya familia confirmó su fallecimiento a través de redes sociales

Westcol reveló cuál fue el logro que más lo marcó en este 2025 Westcol

Westcol presumió su mayor logro en este 2025: “cambiamos el rumbo de mi apellido”

Westcol conmovió a sus seguidores al enseñar cuál había sido su mayor logro a pocas horas de que el 2025 finalice.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

¿Yina Calderón confirmó su noviazgo con Asaf Torres? Esto reveló la influencer

Fiel a su estilo directo, Yina Calderón reveló de una vez por todas si existe o no una relación con Asaf Torres.

Lo más superlike

Jhonny Rivera no esperaba lo que ocurrió en plena presentación en vivo | VIDEO Jhonny Rivera

Jhonny Rivera anuncia su retiro de los escenarios y habla sobre su exitoso 2025

Descubre el emotivo mensaje con el que Jhonny Rivera cerró su 2025, anunció una pausa en tarimas y proyectó su regreso en 2026.

Manuela Gómez revela cuánto tiempo lleva preparándose para La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Manuela Gómez sorprende al revelar cuánto tiempo lleva preparándose para La casa de los famosos 3

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions con Christian Nodal en el GRAMMY Museum L.A. Live. Christian Nodal

Ángela y Nodal en el ojo del huracán por polémica entrega de regalos, ¿qué hicieron?

Falleció Juan Pedro Franco, el mexicano considerado el más obeso del mundo Viral

Falleció el hombre más obeso del mundo: llegó a pesar 600 kilos

Soledad Curiosidades

¿Por qué algunas personas prefieren estar solas en Año Nuevo? Esto explica la psicología