Jurado de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su primera hija: así lo anunció

En los últimos días, el nombre de una reconocida jurado de MasterChef Celebrity Ecuador se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar el nacimiento de su primera hija.

Sin duda, la chef de alta cocina ha recibido una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes la acompañan en este importante momento de su vida tras el nacimiento de su hija a vísperas de año nuevo.

¿Quién es la reconocida jueza de MasterChef Celebrity que se convirtió en madre?

El nombre de Carolina Sánchez se ha convertido en tendencia mediante las diferentes redes sociales al demostrar su gran habilidad en la gastronomía al ser jueza de MasterChef Celebrity en Ecuador, si no que también, por compartir todo su proceso materno mediante varias fotografías.

El pasado 26 de diciembre, la chef Carolina confirmó el nacimiento de su primogénita llamada Alaia Murua Sánchez y, expresó su felicidad, a través de una emotiva fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que le expresó las siguientes palabras:

“26-12-25 Alaia Murua Sánchez. Ya está aquí nuestra pequeña gran revolución, creo que no conocía la felicidad hasta que vi su carita, te amamos con toda nuestra vida”, agregó la chef Carolina en la descripción de la publicación.

¿Qué dijo Carolina Sabino tras el nacimiento de la primera hija de Carolina Sánchez?

Recordemos que hace unas semanas, la actriz colombiana Carolina Sabino se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser parte de la décima edición de MasterChef Celebrity Colombia, siendo una de las finalistas.

Además, la actriz ha compartido varios detalles en sus redes sociales acerca de su vida en Ecuador, pues reside en este país desde hace varios años junto a su familia.

Con base en esto, Carolina ha demostrado que la cocina es una de sus principales fuentes de inspiración y, también, se evidencia que admira el trabajo de la jueza de MasterChef Celebrity Ecuador, Carolina Sánchez, quien se convirtió en madre recientemente y la felicitó con el siguiente comentario en la que resaltó el importante momento por el que está atravesando la chef: