Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jurado de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su primera hija: así lo anunció

Reconocida jueza de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su primogénita con tierna fotografía.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jurado de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su primera hija: así lo anunció
¿Quién es la jueza de MasterChef que se convirtió en madre? | Foto: Canal RCN y Freepik

En los últimos días, el nombre de una reconocida jurado de MasterChef Celebrity Ecuador se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar el nacimiento de su primera hija.

Sin duda, la chef de alta cocina ha recibido una ola de comentarios por parte de sus seguidores, quienes la acompañan en este importante momento de su vida tras el nacimiento de su hija a vísperas de año nuevo.

Artículos relacionados

¿Quién es la reconocida jueza de MasterChef Celebrity que se convirtió en madre?

El nombre de Carolina Sánchez se ha convertido en tendencia mediante las diferentes redes sociales al demostrar su gran habilidad en la gastronomía al ser jueza de MasterChef Celebrity en Ecuador, si no que también, por compartir todo su proceso materno mediante varias fotografías.

El pasado 26 de diciembre, la chef Carolina confirmó el nacimiento de su primogénita llamada Alaia Murua Sánchez y, expresó su felicidad, a través de una emotiva fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que le expresó las siguientes palabras:

Artículos relacionados

“26-12-25 Alaia Murua Sánchez. Ya está aquí nuestra pequeña gran revolución, creo que no conocía la felicidad hasta que vi su carita, te amamos con toda nuestra vida”, agregó la chef Carolina en la descripción de la publicación.

Jurado de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su primera hija: así lo anunció
Así fue el anuncio del nacimiento de la primogénita de Carolina Sánchez. | Foto: Freepik

¿Qué dijo Carolina Sabino tras el nacimiento de la primera hija de Carolina Sánchez?

Recordemos que hace unas semanas, la actriz colombiana Carolina Sabino se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser parte de la décima edición de MasterChef Celebrity Colombia, siendo una de las finalistas.

Artículos relacionados

Jurado de MasterChef Celebrity confirmó el nacimiento de su primera hija: así lo anunció
¿Qué le dijo Carolina Sabino a la jueza de MasterChef Celebrity? | Foto: Freepik

Además, la actriz ha compartido varios detalles en sus redes sociales acerca de su vida en Ecuador, pues reside en este país desde hace varios años junto a su familia.

Con base en esto, Carolina ha demostrado que la cocina es una de sus principales fuentes de inspiración y, también, se evidencia que admira el trabajo de la jueza de MasterChef Celebrity Ecuador, Carolina Sánchez, quien se convirtió en madre recientemente y la felicitó con el siguiente comentario en la que resaltó el importante momento por el que está atravesando la chef:

“Felicidades”, agregó la actriz colombiana en la publicación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi Costeña junto a sus hijos en la final de La casa de los famosos Colombia. La toxi costeña

La Toxi Costeña reveló el impactante resultado de la operación que se hizo su hijo

En las últimas horas, La Toxi Costeña presumió cómo quedó su hijo Johan luego de que se hiciera un procedimiento en el rostro.

Publicación de Smayv desata curiosidad: ¿Karina García pasará Año Nuevo lejos de su hijo? Karina García

¿Karina García no pasará Año Nuevo con su hijo Valentino? Post de Smayv desató curiosidad

Smayv, papá de Valentino, habría dejado en evidencia que el menor no pasará Año Nuevo con Karina García.

Falleció exfutbolista y entrenador junto a tres de sus hijos Talento internacional

Falleció exfutbolista y entrenador junto a tres de sus hijos tras el hundimiento de un barco

El accidente ocurrió durante unas vacaciones familiares en Indonesia; la esposa y una hija sobrevivieron al hundimiento.

Lo más superlike

Reconocido cantante Colombia reapareció en redes tras suspender su concierto en Cali: esto dijo Silvestre Dangond

Reconocido cantante colombiano reapareció en redes tras suspender su concierto en Cali: esto dijo

Famoso cantante colombiano reapareció en redes tras suspender un concierto tras quebrantos de salud.

Falleció Juan Pedro Franco, el mexicano considerado el más obeso del mundo Viral

Falleció el hombre más obeso del mundo: llegó a pesar 600 kilos

Jay Torres estará en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

¡Confirmado! Jay Torres estará en La casa de los famosos Colombia 2026: así se reveló

El nuevo look de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar impacta con radical cambio de look y un maquillaje irreverente en los Grammy

Soledad Curiosidades

¿Por qué algunas personas prefieren estar solas en Año Nuevo? Esto explica la psicología