¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien padecía de osteogénesis imperfecta

En las últimas horas, el mundo de las redes sociales se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida actriz, quien dejó un importante legado en el mundo de la televisión.

Además, la noticia ha generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales por parte de varios internautas, quienes admiraron a la actriz, al demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento de la reconocida actriz?

El nombre de la actriz Melanie Watson ha acaparado la atención mediática en las últimas horas tras revelarse que fallecimiento el pasado viernes 26 de diciembre tras ser hospitalizada a causa de una hemorragia en la que tuvo que ser remitida a urgencias.

La noticia fue confirmada a través de un reporte que realizó el hermano de la actriz llamado Robert Watson, quien le informó al medio de comunicación TMZ, quien expresó la noticia mediante un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, expresando las siguientes palabras:

“Melanie Watson Bernhardt, una actriz conocida por su papel en el exitoso programa de televisión 'Different Strokes', ha muerto”, dice el comunicado oficial de TMZ.

Desde luego, se ha evidenciado, según el comunicado del medio internacional, que los especialistas médicos hicieron lo posible por salvar a la actriz a raíz de la grave enfermedad que enfrentó en los últimos días.

¿Qué es la osteogénesis imperfecta, la condición que padeció Melanie Watson?

Desde su nacimiento, la actriz Melanie Watson enfrentó una condición llamada osteogénesis imperfecta, la cual han revelado varios expertos en salud que es una enfermedad conocida como “huesos de cristal”, en la que los huesos se pueden fracturar con facilidad.

Por esta razón, el trastorno de osteogénesis imperfecta, hizo que la actriz Melanie Watson utilizara silla de ruedas varios años de su vida.

Sin embargo, pese a la condición que Melanie enfrentó, tuvo la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial al dejar un importante legado en la televisión, en especial por la serie de ‘Blanco y negro’ en la que adquirió una gran acogida por parte de miles de usuarios.