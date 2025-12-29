Famoso deportista colombiano fue víctima de millonario robo: esto confesó en sus redes

En las últimas horas, el nombre de un reconocido deportista colombiano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al confesar la desgarradora noticia en que le hicieron un robo millonario en su hogar.

Además, la noticia ha causado gran preocupación por parte de los internautas, quienes han generado una ola de comentarios acerca de la inseguridad que varias celebridades han tenido a vísperas de año nuevo.

¿Quién es el reconocido deportista colombiano que fue víctima de robo?

El nombre de Giovanny ‘Gio’, Urshela, quien sea destacado en los últimos años en ser un reconocido jugador de beisbol en Colombia, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras la inesperada confesión que realizó acerca del millonario robo del cual fue víctima.

Él es el deportista que fue víctima de robo. | AFP: Scott Taetsch

El pasado 28 de diciembre, Giovanny compartió a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de doscientos mil seguidores, expresó las siguientes palabras:



“El turno fue para mí hoy en la ciudad de Barranquilla donde la delincuencia tocó mi casa que afortunadamente, por un lado, estábamos por fuera de la casa, delincuentes se aprovecharon para entrar a la casa e ir directamente al cuarto donde duermo con mi esposa e hija para llevarse joyas y objetos de valor que sumando todo, es una alta cantidad monetaria”, agregó el deportista.

Por ahora, la noticia ha causado gran preocupación por parte de los internautas, quienes han compartido su opinión mediante las redes sociales, acerca de la millonaria pérdida que tuvo el beisbolista.

Así también, de deportista reveló en su reciente declaración que, aunque no tiene rastro de las personas que cometieron el hurto en su hogar, tiene la sospecha de que alguna persona que lo conocía pudo estar involucrada. Por el momento, las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones.

¿Qué se sabe del robo del deportista? | Foto: Freepik

¿Por qué Giovanny Urshela se ha convertido en un gran referente del deporte?

En los últimos meses, Gio Urshela, se ha convertido en tendencia al demostrar su gran habilidad en el beisbol, en especial, por el talento que tiene al ser uno de los referentes colombianos más destacados a nivel internacional.

En la actualidad, Gio hace parte del equipo ‘Los Leones’, en el que ha tenido un importante reconocimiento con el equipo en las últimas temporadas.