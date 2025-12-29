Reconocido influencer rompió el silencio al terminar el año soltero tras ruptura con su expareja

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales por la sorprendente confesión que hizo uno reconocido creador de contenido digital al revelar detalles de su ruptura con su expareja.

Sin duda, sus palabras han causado varias opiniones por parte de sus seguidores, quienes han estado pendientes de cómo ha llevado su vida desde que confirmó la ruptura con su expareja.

¿Qué detalles compartió el influencer colombiano al terminar el año soltero?

El nombre de Marlon Solórzano se ha convertido en tendencia en los últimos meses al ser parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que adquirió gran popularidad.

Así también, Marlon acaparó la atención mediática por parte de varios de sus seguidores al tener una relación sentimental con Yana Karpova, más conocida como La Rusa, con quien terminó hace varias semanas.

Así fue la exrelación de Marlon Solórzano y Yana Karpova. | Foto: Buen Día, Colombia

Con base en esto, Marlon tuvo una interacción con sus seguidores a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 600 mil seguidores, en la que le respondió a un seguidor acerca de la perspectiva que tiene al terminar el año soltero, expresando las siguientes palabras:

“Cuando uno termina una relación, uno termina solo y sin pareja. Siento que uno obviamente es el villano de una historia mal contada. También, se deben mirar las dos versiones. Y prefiero estar solo que mal acompañado. Amo mi soledad y trabajo mucho para el amor propio, tengo mucha paz y tranquilidad. Entonces, normal”, agregó Marlon.

Esto dijo Marlon Solórzano de su exrelación. | Foto: Canal RCN

¿Quién es y a qué se dedica Yana Karpova, la expareja de Marlon Solórzano?

Recordemos que en el pasado Marlon Solórzano dividió varias opiniones por parte de varios usuarios, quienes se mantuvieron bajo la expectativa de su exrelación con Yana Karpova, quien es, en la actualidad, creadora de contenido digital y cantante.

Así también, Yana ha demostrado tener una nueva faceta como cantante, demostrando su gran habilidad en el campo artístico y, también, demostrando una nueva etapa a nivel personal y profesional en la adquirido un importante reconocimiento.