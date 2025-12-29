Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García hizo una curiosa publicación por la celebración de su cumpleaños: ¿estuvo Kris R?

Karina García ha sido tendencia por la celebración de su cumpleaños en la que hizo curiosa confesión y estuvo Kris R.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karina García hizo una curiosa publicación por la celebración de su cumpleaños: ¿estuvo Kris R?
¿Cómo celebró Karina García su cumpleaños? | Foto: Canal RCN

Karina García se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al demostrar varios acontecimientos de su vida personal en redes sociales.

Así también, la influenciadora acaparó la atención mediática al ser parte de una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que adquirió gran popularidad.

Artículos relacionados

¿Por qué razón Karina García es tendencia al celebrar una fecha especial?

Es clave mencionar que Karina García no solo se ha convertido en tendencia al demostrar varios acontecimientos de su vida personal, sino que también por celebrar su cumpleaños este lunes 29 de diciembre.

Karina García hizo una curiosa publicación por la celebración de su cumpleaños: ¿estuvo Kris R?
Así celebró Karina García la celebración de su cumpleaños. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Karina celebró su cumpleaños a través de un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores en el que expresó las siguientes palabras:

“Un 29 de diciembre dije, hola mundo, cumpliendo añitos muy feliz”, agregó Karina en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados

En la descripción de la publicación se evidencia que Karina está atravesando por un importante momento a nivel emocional tras celebrar su cumpleaños, en especial, por todos los proyectos que ha llevado a cabo a nivel personal y profesional.

¿Cómo fue la especial celebración de cumpleaños de Karina García?

En las últimas horas, la hija mayor de Karina García, llamada Isabella Vargas, aprovechó la oportunidad para compartir en sus redes sociales, la especial celebración de cumpleaños que le hicieron a su madre en la que le hicieron una especial celebración.

Karina García hizo una curiosa publicación por la celebración de su cumpleaños: ¿estuvo Kris R?
¿Cómo celebró la hija de Karina García su cumpleaños? | Foto: Canal RCN

En el video, se evidencia que la celebración se llevó a cabo en un club nocturno en el que estuvieron varias celebridades que hacen parte del entretenimiento. Entre esos, Kris R, quien se ha convertido en uno de los artistas de género urbano más escuchados en las plataformas digitales.

Artículos relacionados

Además, se evidencia en los videos, que Karina García recibió lujosos regalos, entre esos, un ramo de flores rojas en el que recibió el incondicional cariño por parte de todos sus seguidores, quienes se han sorprendido con todos los detalles de la celebración en su fecha de cumpleaños a vísperas de año nuevo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz celebra el segundo gol de su equipo. Luis Díaz

Esposa de Luis Díaz conmueve al mostrar fotografías de su nuevo embarazo

Descubre las primeras imágenes del embarazo de la esposa de Luis Díaz y cómo un gesto del futbolista ya había anticipado la noticia.

Aida Victoria Merlano y Westcol estarían juntos de nuevo y esta sería la prueba Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano y Westcol retomaron su relación y esta sería la prueba, según internautas

Aida Victoria Merlano y Westcol son tendencia luego de que internautas señalaran un detalle que confirmarían una reconciliación.

Reconocido boxeador sufre accidente de tránsito Talento internacional

Reconocido boxeador sufre accidente de tránsito que dejó a dos muertos

El deportista resultó herido tras un choque en una carretera de Nigeria, ocurrido días después de una importante victoria.

Lo más superlike

¿Eidevin López será papá? La casa de los famosos

¿Eidevin López será papá? ¡Esta fue la foto que sorprendió a sus fans en redes!

Eidevin López sorprendió en redes sociales al compartir una fotografía que generó dudas sobre una posible paternidad.

La tradición de usar ropa de color amarillo en Año Nuevo Viral

¿Cuál es el origen del agüero de usar ropa amarilla en Año Nuevo? Este es su significado

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud Silvestre Dangond

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud: “no puedo seguir"

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas