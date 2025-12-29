Karina García hizo una curiosa publicación por la celebración de su cumpleaños: ¿estuvo Kris R?

Karina García se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al demostrar varios acontecimientos de su vida personal en redes sociales.

Así también, la influenciadora acaparó la atención mediática al ser parte de una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que adquirió gran popularidad.

¿Por qué razón Karina García es tendencia al celebrar una fecha especial?

Es clave mencionar que Karina García no solo se ha convertido en tendencia al demostrar varios acontecimientos de su vida personal, sino que también por celebrar su cumpleaños este lunes 29 de diciembre.

Así celebró Karina García la celebración de su cumpleaños.

Recientemente, Karina celebró su cumpleaños a través de un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores en el que expresó las siguientes palabras:

“Un 29 de diciembre dije, hola mundo, cumpliendo añitos muy feliz”, agregó Karina en la descripción de la publicación.

En la descripción de la publicación se evidencia que Karina está atravesando por un importante momento a nivel emocional tras celebrar su cumpleaños, en especial, por todos los proyectos que ha llevado a cabo a nivel personal y profesional.

¿Cómo fue la especial celebración de cumpleaños de Karina García?

En las últimas horas, la hija mayor de Karina García, llamada Isabella Vargas, aprovechó la oportunidad para compartir en sus redes sociales, la especial celebración de cumpleaños que le hicieron a su madre en la que le hicieron una especial celebración.

¿Cómo celebró la hija de Karina García su cumpleaños?

En el video, se evidencia que la celebración se llevó a cabo en un club nocturno en el que estuvieron varias celebridades que hacen parte del entretenimiento. Entre esos, Kris R, quien se ha convertido en uno de los artistas de género urbano más escuchados en las plataformas digitales.

Además, se evidencia en los videos, que Karina García recibió lujosos regalos, entre esos, un ramo de flores rojas en el que recibió el incondicional cariño por parte de todos sus seguidores, quienes se han sorprendido con todos los detalles de la celebración en su fecha de cumpleaños a vísperas de año nuevo.