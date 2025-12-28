Famoso cantante de reguetón hizo público su amor por Karina García: “te consiento en lo que quieras”

El pasado 27 de diciembre, Karina García celebró su cumpleaños en Medellín con una fiesta exclusiva a la que asistieron familiares, amigos y seguidores cercanos.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia lució un llamativo vestido blanco y se mostró feliz en su celebración, que rápidamente se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales.

Karina García. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el mensaje que Randy le dedicó a Karina García en su cumpleaños?

Sin embargo, un detalle en particular llamó la atención de los presentes y los internautas: el mensaje de Randy, conocido por ser parte del dúo de reguetón Jowell & Randy, quien aprovechó la ocasión para expresar públicamente su cariño hacia Karina.

Durante la noche de celebración, Randy publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde felicitó a Karina por su cumpleaños. "Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro y te consiento en lo que quieras, mi reina", escribió el reguetonero, lo que generó una gran cantidad de comentarios entre sus seguidores.

El mensaje, cargado de afecto, no pasó desapercibido y desató especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre ambos, que ha sido objeto de rumores en el pasado.

¿Qué pasó entre Karina García y el cantante Randy?

Aunque en varias entrevistas Karina ha aclarado que su relación con Randy nunca fue algo más allá de una amistad y que solamente salieron un par de veces, pero nunca tuvieron algo serio, el mensaje del cantante provocó nuevas preguntas sobre si su vínculo es tan solo platónico.

La fiesta de cumpleaños de Karina García no solo estuvo marcada por el afecto de Randy, sino también por la presencia de sus fans, quienes siempre la apoyan en las redes sociales.

Karina García. Foto de Buen día, Colombia.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió imágenes de la noche, donde se la veía feliz, rodeada de amigos y celebrando en grande. Además, su club de fans estuvo muy activo durante la velada, enviándole mensajes de apoyo y felicitaciones.

A pesar de las especulaciones sobre su relación con Randy, lo cierto es que Karina sigue siendo una de las figuras más queridas por sus seguidores, quienes la acompañan y la apoyan en cada paso que da.