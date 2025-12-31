Daniella Álvarez conmovió con gesto hacia mujer que perdió todas sus extremidades

Daniella Álvarez, una de las figuras más queridas del entretenimiento nacional, nuevamente acaparó la atención en redes sociales al protagonizar noble gesto con una mujer que, al igual que ella, tuvo que enfrentar la dolorosa pérdida de sus extremidades.

¿Cuál fue el noble gesto de Daniella Álvarez?

A través de su cuente de Instagram, en donde la exreina de belleza ha logrado consolidar una enorme comunidad de millones de seguidores, conmovió al compartir la conmovedora historia de vida de una mujer a la que le fue detectado un tumo encapsulado en el s3no.

"Historias que no piden explicación, solo silencio, humildad y una mirada al cielo para decir: gracias Dios", fueron las palabras que Daniella escribió en la descripción del post que rápidamente alcanzó miles de corazones.

En el audiovisual, que obtuvo más de 600 mil reproducciones, se puede observar a la barranquillera junto a la mujer escuchándola y dándole una voz de aliento en medio de su fuerte testimonio, pues con lágrimas, recordó lo difícil que ha sido empezar desde cero sin sus extremidades.

¿Qué hizo Daniella Álvarez y por qué conmovió en redes sociales?

Pero allí no terminó todo, pues más adelante ocurrió lo que quizás muchos esperaban, y fue el momento en el que esta mujer recibió de parte de Daniella unas prótesis para sus piernas, un gesto que la conmovió hasta las lágrimas y que le devolvió la ilusión de poder caminar por sus propios medios otra vez.

"Para mí fue un privilegio poder cargar un ser tan grande como Lorena. No por su peso, sino por su fuerza, por su espíritu inmenso, por la grandeza que no se mide en brazos ni en piernas, sino en el alma", señaló la modelo colombiana en la misma descripción del post.

Además de este noble gesto, Álvarez también decidió sorprenderla con una generosa compra en un supermercado previo a la celebración de fin de año, pues en el video quedó registrado cómo juntas ingresaron para hacer las respectivas compras.

Daniella Álvarez y su noble gesto con una mujer. Foto | JULIEN DE ROSA.

Como era de esperarse, seguidores de la influenciadora aplaudieron su enorme corazón y su bondad hacia quienes más lo necesitan, dejando ver, una vez más, que su humanidad no tiene límites.