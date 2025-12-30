Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Actriz de 'Chepe Fortuna' reveló que casi pierde la vida tras sufrir derrame cerebral

Se trata de una de las actrices que interpretó a uno de los personajes más queridos de la producción del Canal RCN.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Protagonistas de Chepe Fortuna.
Actriz de Chepe Fortuna que casi pierde la vida tras enfrentar derrame cerebral. Foto | Canal RCN.

Recientemente, una de las actrices que hoy vemos a través de las pantallas en 'Chepe Fortuna', sorprendió al revelar su impactante testimonio del momento en el que un derrame cerebral casi le quita la vida.

¿Cuál es la actriz de 'Chepe Fortuna' que casi pierde la vida por un derrame cerebral?

Se trata de Omeris Arrieta, la actriz que interpretó a Venezuela en la producción del Canal RCN, quien recientemente abrió su corazón para corazón para contar detalles de cómo fue atravesar por este momento de angustia en el quedó completamente inconsciente.

"Estaba grabando una novela en Mompox y me dio un derrame, me olvidé del mundo entero, yo no sabía ni cómo me llamaba, entonces ellos decían que yo estaba tomando del pelo, cuando me preguntan la edad, me preguntan que qué hora era, y yo decía no sé", comentó la intérprete colombiana.

De acuerdo con Arrieta, hablar de este tema le impacta muchísimo, especialmente porque cuando todo ocurrió, ella no sabía "ni quién era". Así mismo, reveló que mientras ella esto sucedía, al tiempo les pedía a las personas que la acompañaban en ese momento, que oraran junto a ella, pues sentía que algo le estaba sucediendo pero no podía explicarlo.

Omeris Arrieta en Chepe Fortuna.
Omeris Arrieta contó que sufrió derrame cerebral. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Omeris Arrieta, actriz de 'Chepe Fortuna' casi pierde la vida?

Tras ser impactada por esta difícil situación, Omeris relató cómo su hija fue fundamental a lo largo de su proceso de recuperación, pues fue ella quien la enseñó a leer y escribir, por eso, es que desde ese momento siempre está junto a ella, ya que en ocasiones olvida ciertas palabras,

"No fue fácil, recuperarse de un derrame, perdí todo, hubo momentos donde quería morirm3", contó la mujer que nuevamente regresó a las pantallas con esta icónica historia.

Aunque la mitad de su cuerpo permaneció paralizado, no podía hablar y murió 9 veces, años después de vivir este duro episodio, hoy en día la artista continúa más aferrada que nunca a Dios, pues, según su testimonio, ella es el vivo ejemplo que él es quien escribe la historia de cada uno, y la de ella aún no había terminado.

