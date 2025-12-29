Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ellos son los famosos que fallecieron en el 2025

A lo largo del 2025, varios famosos se despidieron de este plano terrenal tras enfrentar complicaciones en su salud.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Cinta de luto.
Famosos que fallecieron en el 2025. Foto | Freepik.

A lo largo del 2025, varias personalidades destacadas del mundo del entretenimiento partieron de este plano terrenal dejando un profundo vacío en quienes tuvieron la posibilidad de seguirlo en vida y admirar su trabajo. Es por eso, que a continuación los recordamos para honrar su enorme legado.

Artículos relacionados

¿Qué famosos fallecieron en el año 2025?

  • Kepa Amuchástegui

El reconocido actor Kepa Amuchástegui, famoso por su personaje en Yo Soy Betty La Fea, falleció el 27 de mayo a sus 84 años. Según lo informaron sus familiares, el intérprete luchaba contra un cáncer que le fue detectados en la vejiga, una enfermedad que, lamentablemente, fue causándole graves deterioros en su salud.

Artículos relacionados

  • Gustavo Angarita

Con una amplia trayectoria no solo en la televisión sino también en el cine y el teatro, el actor colombiano murió el pasado 16 de octubre a sus 83 años luego de una dura batalla contra el cáncer.

Artículos relacionados

De acuerdo con información compartida por su familia, la enfermedad venía avanzando y tuvo que ser atendido con cuidados paliativos antes de su fallecimiento.

  • Carlos Barbosa

El mundo del entretenimiento también le dijo adiós a Carlos Barbosa, quien se despidió el 9 de octubre de 2025. Barbosa, de 81 años y recordado por su trabajo en importantes producciones a nivel nacional, enfrentó complicaciones en su salud relacionados como un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta la sangre.

¿Qué celebridades fallecieron en el 2025?

  • Bayardo Ardila

También recordado por su participación en telenovelas como Francisco el Matemático y Diomedes, el cacique de la junta falleció el 1 de enero a sus 55 años tras enfrentar desde años lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que deterioró su salud.

  • Papa Francisco

El Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) murió el 21 de abril de 2025 a sus 88 años. El deceso del líder de la iglesia católica se dio luego de que sufriera un derrame cerebral que lo llevó a quedar en estado de coma y en un colapso cardiovascular.

La salud del pontífice había estado delicada tras una larga batalla con una neumonía y otras complicaciones en los meses previos.

  • Paquita la del Barrio

La aclamada cantante de origen mexicano, Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, falleció el 17 de febrero a los 77 años en su casa en Veracruz. Aunque sus familiares fueron los encargados de confirmar su fallecimiento, no detallaron las causas específicas.

  • Leo Dan

Leo Dan, el legendario cantante y compositor argentino también se despidió de este plano 1 de enero a los 82 años.

Su familia informó que murió en paz y rodeado de sus seres queridos, aunque no especificaron una causa médica exacta. Lo que se sabe, es que el artista padecía hipertensión y diabetes, condiciones que podrían haber influido en su salud antes de su muerte, pero no hay una causa oficial revelada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así es el nuevo look de Luisa Fernanda W que causó sensación en redes Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W causó sensación con un nuevo cambio de look

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al expresar su deseo de cambiar de look y cinco minutos después lo hizo realidad.

Fátima Bosch Miss Universo

Fátima Bosch envió un emotivo mensaje de cumpleaños a su padre: 'Ha sido mi héroe'

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, conmovió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a su padre, resaltando su amor, apoyo y enseñanzas de vida.

Camilo Trujillo reveló que será papá Camilo Trujillo

Camilo Trujillo, exparticipante de La casa de los famosos, va a ser papá: así lo confirmó

El actor Camilo Trujillo y su pareja Daniela Lerc rompieron el silencio y confirmaron que están esperando su primer bebé.

Lo más superlike

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud Silvestre Dangond

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud: “no puedo seguir"

Silvestre Dangond canceló su show en la Feria de Cali tras manifestar que no se encontraba en condiciones de seguir en tarima.

‘La Beba’ llega a La casa de los famosos Colombia 2025 y ya despierta curiosidad. La casa de los famosos

¿Quién es ‘Beba’? la nueva participante confirmada en La casa de los famosos Colombia

La actriz Betty Garay falleció tras semanas hospitalizada Talento internacional

Falleció reconocida actriz, sus hijos cumplieron su último deseo en Navidad

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas