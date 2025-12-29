A lo largo del 2025, varias personalidades destacadas del mundo del entretenimiento partieron de este plano terrenal dejando un profundo vacío en quienes tuvieron la posibilidad de seguirlo en vida y admirar su trabajo. Es por eso, que a continuación los recordamos para honrar su enorme legado.

¿Qué famosos fallecieron en el año 2025?

Kepa Amuchástegui

El reconocido actor Kepa Amuchástegui, famoso por su personaje en Yo Soy Betty La Fea, falleció el 27 de mayo a sus 84 años. Según lo informaron sus familiares, el intérprete luchaba contra un cáncer que le fue detectados en la vejiga, una enfermedad que, lamentablemente, fue causándole graves deterioros en su salud.

Gustavo Angarita

Con una amplia trayectoria no solo en la televisión sino también en el cine y el teatro, el actor colombiano murió el pasado 16 de octubre a sus 83 años luego de una dura batalla contra el cáncer.

De acuerdo con información compartida por su familia, la enfermedad venía avanzando y tuvo que ser atendido con cuidados paliativos antes de su fallecimiento.

Carlos Barbosa

El mundo del entretenimiento también le dijo adiós a Carlos Barbosa, quien se despidió el 9 de octubre de 2025. Barbosa, de 81 años y recordado por su trabajo en importantes producciones a nivel nacional, enfrentó complicaciones en su salud relacionados como un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta la sangre.

¿Qué celebridades fallecieron en el 2025?

Bayardo Ardila

También recordado por su participación en telenovelas como Francisco el Matemático y Diomedes, el cacique de la junta falleció el 1 de enero a sus 55 años tras enfrentar desde años lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que deterioró su salud.

Papa Francisco

El Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) murió el 21 de abril de 2025 a sus 88 años. El deceso del líder de la iglesia católica se dio luego de que sufriera un derrame cerebral que lo llevó a quedar en estado de coma y en un colapso cardiovascular.

La salud del pontífice había estado delicada tras una larga batalla con una neumonía y otras complicaciones en los meses previos.

Paquita la del Barrio

La aclamada cantante de origen mexicano, Francisca Viveros Barradas, conocida como Paquita la del Barrio, falleció el 17 de febrero a los 77 años en su casa en Veracruz. Aunque sus familiares fueron los encargados de confirmar su fallecimiento, no detallaron las causas específicas.

Leo Dan

Leo Dan, el legendario cantante y compositor argentino también se despidió de este plano 1 de enero a los 82 años.

Su familia informó que murió en paz y rodeado de sus seres queridos, aunque no especificaron una causa médica exacta. Lo que se sabe, es que el artista padecía hipertensión y diabetes, condiciones que podrían haber influido en su salud antes de su muerte, pero no hay una causa oficial revelada.