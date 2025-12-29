Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Camilo Trujillo, exparticipante de La casa de los famosos, va a ser papá: así lo confirmó

El actor Camilo Trujillo y su pareja Daniela Lerc rompieron el silencio y confirmaron que están esperando su primer bebé.

Camilo Trujillo reveló que será papá
Camilo Trujillo confirmó que será papá. (Fotos Canal RCN)

El actor Camilo Trujillo y su pareja Daniela Lerc se han apoderado de las tendencias desde el pasado 28 de diciembre cuando anunciaron que estaban esperando su primer hijo.

¿Cuál fue la foto con la que Camilo Trujillo reveló que está esperando bebé?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia y su novia compartieron una emotiva fotografía en la playa en la que anunciaban su embarazo.

En la foto aparece el actor abrazando a Daniela Lerc, colocando sus manos en su abdomen, un postal en la que dejaron ver la barriguita de la influenciadora.

Algo que no nos esperábamos, justo en este momento

La pareja que se encuentra por estos días de vacaciones por República Dominicana, generó gran sorpresa con esta noticia de su embarazo, pero también algunos lo tomaron como una broma por el día que en la publicaron, el Día de los Inocentes, jornada en la que se hacen bromas.

Famosa actriz colombiana confirmó su primer embarazo: ¿quién es su pareja?
Camilo Trujillo confirmó que está embarazada su novia. (Foto: Freepik)

¿Cómo confirmó Camilo Trujillo que era verdad la noticia del embarazo?

El actor no se quedó callado ante la ola de comentarios de sus seguidores y más los que afirmaban que se podría tratar de una broma y decidió romper su silencio.

Camilo Trujillo compartió un video en sus historias de Instagram en donde aseguraba que estaba cansado que le dijeran que lo del embarazo de su novia era una broma por el Día de los Inocentes.

Bueno, ya estoy cansado de que me estén diciendo “ay sí, feliz Día de los Inocentes” por la foto que subí con mi novia.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que no había caído en cuenta que justo había publicado esa foto en el marco de esta fecha de bromas, pero aseguró que era verdad lo del embarazo.

La verdad es que yo no tenía ni idea de que hoy era el Día de los Inocentes, así que todo lo que he subido es verdad, no estoy haciendo ninguna broma.

¿Qué reacciones ha dejado la noticia del embarazo de Camilo Trujillo y su pareja?

Estas declaraciones de Camilo Trujillo fueron la confirmación del embarazo de su pareja y de la llegada de su primer hijo.

Como era de esperarse, las reacciones no han faltado, y el video de Camilo ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento.

Muchos seguidores de la pareja han aprovechado para enviarle mensajes de felicitación a la pareja y expresarles mensajes de buenos deseos por su nueva etapa como papás.

Camilo Trujillo habló de cuando fue aspirante a La casa de los famosos Colombia
Camilo Trujillo se sinceró sobre el embarazo de su pareja. (Foto Canal RCN)
