Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sebastián Villalobos anuncia con emotiva foto que será papá, pero no le creen, ¿cuál es la razón?

Sebastián Villalobos y Camila Santamaría anunciaron que están esperando su segundo bebé, pero sus fans dudan que sea verdad.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Sebastián Villalobos anuncia que será papá
Sebastián Villalobos anuncia que será papá. (Fotos AFP: Ivan Apfel y Freepik)

La pareja de influenciadores compuesta por Sebastián Villalobos y Camila Santamaría les anunciaron a sus seguidores en la tarde del 28 de diciembre que estaban esperando su segundo hijo.

Artículos relacionados

¿Cómo anunciaron Sebastián Villalobos y Camila Santamaría que esperan su segundo hijo?

Los creadores de contenido compartieron una emotiva fotografía en sus redes sociales en las que confirmaban que su familia se iba a agrandar.

En la imagen aparece Camila Santamaría de pie de perfil, mientras Sebastián tiene en sus brazos a su hija Isla, dándole un beso en la barriguita.

Con esta tierna instantánea, la pareja les anunció al parecer que están esperando su segundo bebé a menos de un año del nacimiento de Isla.

La familia vuelve a crecer.

Sebastián Villalobos sobre su mamá
Sebastián Villalobos y su pareja anuncian que están esperando bebé. (AFP: Dimitrios Kambouris)

Artículos relacionados

¿Por qué fanáticos de Sebastián Villalobos y Camila Santamaría no les creen que están esperando bebé?

Aunque la foto y noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la pareja, quienes empezaron a enviarles mensajes de felicitación por su nuevo bebé.


Hubo otros que no les creyeron a Sebastián y Camila por una razón en especial, que el 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes, un día que por tradición se ha convertido en una fecha para hacer bromas y pilatunas a las personas.

Por eso, muchos de sus seguidores empezaron a comentarles "Feliz Día de los Inocentes" o "Casi caemos", por lo que muchos aseguraron que el supuesto embarazo solo sería una broma de la pareja por esta fecha.

Artículos relacionados

¿Qué han dicho Sebastián Villalobos y Camila Santamaría ante las dudas de sus fans sobre su embarazo?

Hasta el momento ni Sebastián Villalobos ni Camila Santamaría se han pronunciado al respecto sobre la ola de comentarios que han generado con su publicación.

Asimismo, tampoco han vuelto a compartir más fotos o algo que pruebe que sí están esperando un segundo bebé o si solo se trató de una broma, que sería lo más probable.

Cabe resaltar que, varios famosos han hecho esta broma del embarazo falso años atrás, y recientemente otro famoso que tiene con dudas a sus seguidores es Camilo Trujillo, quien publicó una foto similar.

Sebastián Villalobos sobre sus padres
Sebastián Villalobos y su pareja generan dudas de embarazo. (Foto AFP: Dia Dipasupil)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así es el nuevo look de Luisa Fernanda W que causó sensación en redes Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W causó sensación con un nuevo cambio de look

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al expresar su deseo de cambiar de look y cinco minutos después lo hizo realidad.

Cinta de luto. Talento nacional

Ellos son los famosos que fallecieron en el 2025

A lo largo del 2025, varios famosos se despidieron de este plano terrenal tras enfrentar complicaciones en su salud.

Fátima Bosch Miss Universo

Fátima Bosch envió un emotivo mensaje de cumpleaños a su padre: 'Ha sido mi héroe'

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, conmovió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a su padre, resaltando su amor, apoyo y enseñanzas de vida.

Lo más superlike

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud Silvestre Dangond

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud: “no puedo seguir"

Silvestre Dangond canceló su show en la Feria de Cali tras manifestar que no se encontraba en condiciones de seguir en tarima.

‘La Beba’ llega a La casa de los famosos Colombia 2025 y ya despierta curiosidad. La casa de los famosos

¿Quién es ‘Beba’? la nueva participante confirmada en La casa de los famosos Colombia

La actriz Betty Garay falleció tras semanas hospitalizada Talento internacional

Falleció reconocida actriz, sus hijos cumplieron su último deseo en Navidad

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas