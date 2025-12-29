Sebastián Villalobos anuncia con emotiva foto que será papá, pero no le creen, ¿cuál es la razón?

La pareja de influenciadores compuesta por Sebastián Villalobos y Camila Santamaría les anunciaron a sus seguidores en la tarde del 28 de diciembre que estaban esperando su segundo hijo.

¿Cómo anunciaron Sebastián Villalobos y Camila Santamaría que esperan su segundo hijo?

Los creadores de contenido compartieron una emotiva fotografía en sus redes sociales en las que confirmaban que su familia se iba a agrandar.

En la imagen aparece Camila Santamaría de pie de perfil, mientras Sebastián tiene en sus brazos a su hija Isla, dándole un beso en la barriguita.

Con esta tierna instantánea, la pareja les anunció al parecer que están esperando su segundo bebé a menos de un año del nacimiento de Isla.

La familia vuelve a crecer.

Sebastián Villalobos y su pareja anuncian que están esperando bebé. (AFP: Dimitrios Kambouris)

¿Por qué fanáticos de Sebastián Villalobos y Camila Santamaría no les creen que están esperando bebé?

Aunque la foto y noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la pareja, quienes empezaron a enviarles mensajes de felicitación por su nuevo bebé.



Hubo otros que no les creyeron a Sebastián y Camila por una razón en especial, que el 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes, un día que por tradición se ha convertido en una fecha para hacer bromas y pilatunas a las personas.

Por eso, muchos de sus seguidores empezaron a comentarles "Feliz Día de los Inocentes" o "Casi caemos", por lo que muchos aseguraron que el supuesto embarazo solo sería una broma de la pareja por esta fecha.

¿Qué han dicho Sebastián Villalobos y Camila Santamaría ante las dudas de sus fans sobre su embarazo?

Hasta el momento ni Sebastián Villalobos ni Camila Santamaría se han pronunciado al respecto sobre la ola de comentarios que han generado con su publicación.

Asimismo, tampoco han vuelto a compartir más fotos o algo que pruebe que sí están esperando un segundo bebé o si solo se trató de una broma, que sería lo más probable.

Cabe resaltar que, varios famosos han hecho esta broma del embarazo falso años atrás, y recientemente otro famoso que tiene con dudas a sus seguidores es Camilo Trujillo, quien publicó una foto similar.