Así ha cambiado Margarita Rosa de Francisco en los últimos 10 años

La expresentadora y actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco ha decidido despedir el año recordando cómo ha sido su cambio físico en los últimos diez años, generando sorpresa y admiración entre sus seguidores.

¿Cuáles son las fotos que publicó Margarita Rosa de Francisco de su cambio físico en los últimos diez años?

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de cuatrocientos mil seguidores, la filósofa y actriz Margarita Rosa de Francisco compartió una serie de fotografías para recibir el Año Nuevo.

Margarita Rosa de Francisco dejó ver a sus seguidores cómo ha cambiado en estos últimos diez años. (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

En la primera imagen, se le ve con un buzo negro, el cabello recogido y un maquillaje que resalta sus ojos claros. A simple vista, se percibe que Margarita rondaba sus cincuenta años.

A continuación, las imágenes revelan la notable transformación de la compositora de 60 años entre 2016 y 2025, con distintos cortes de cabello y la decisión de lucir sus canas y arrugas, mostrando cómo ha abrazado el paso del tiempo con estilo y naturalidad.

¿Cómo reaccionaron en redes al cambio físico que ha tenido Margarita Rosa de Francisco durante los últimos diez años?

Para sorpresa de la también escritora, varias celebridades comentaron en su publicación para elogiar su belleza y su aceptación de la vejez.

Entre ellas, su colega, la actriz argentina, Lorena Meritano, quien le expresó a De Francisco que su belleza se vuelve más radiante con cada día que pasa.

Otros usuarios y fans aprovecharon para confesarle que es su amor platónico, destacando no solo su físico, sino también su inteligencia y sabiduría.

Margarita Rosa de Francisco recibió miles de ovaciones en redes por aceptar su vejez con orgullo. (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

¿Qué opina Margarita Rosa de Francisco sobre los procedimientos estéticos?

Margarita Rosa de Francisco ha dejado claro que ha decidido alejarse de los procedimientos estéticos y los tratamientos de rejuvenecimiento.

De igual manera, ha explicado que, tras años considerando estas intervenciones, optó por aceptar su apariencia natural y observar cómo su rostro y cuerpo cambian con el tiempo.

Para ella, la belleza no está necesariamente ligada a la juventud ni a la perfección física. Prefiere valorar la expresividad de su rostro y la historia que cuentan sus marcas naturales, dejando atrás la búsqueda de un estándar uniforme que imponen ciertos procedimientos estéticos.

A pesar de su decisión personal, Margarita respeta que otras personas elijan recurrir a estos procedimientos o tratamientos.