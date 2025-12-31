Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así ha cambiado Margarita Rosa de Francisco en los últimos 10 años

Margarita Rosa de Francisco sorprendió a sus seguidores al mostrarles con varias fotografías cómo ha cambiado en los últimos diez años.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Margarita Rosa de Francisco mostró sin pena a sus fans, cómo ha cambiado en los últimos diez años aceptando su vejez. (Foto: Gustavo Caballero/Getty Images / AFP)

La expresentadora y actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco ha decidido despedir el año recordando cómo ha sido su cambio físico en los últimos diez años, generando sorpresa y admiración entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las fotos que publicó Margarita Rosa de Francisco de su cambio físico en los últimos diez años?

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de cuatrocientos mil seguidores, la filósofa y actriz Margarita Rosa de Francisco compartió una serie de fotografías para recibir el Año Nuevo.

Margarita Rosa de Francisco, actriz y presentadora colombiana
Margarita Rosa de Francisco dejó ver a sus seguidores cómo ha cambiado en estos últimos diez años. (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

En la primera imagen, se le ve con un buzo negro, el cabello recogido y un maquillaje que resalta sus ojos claros. A simple vista, se percibe que Margarita rondaba sus cincuenta años.

A continuación, las imágenes revelan la notable transformación de la compositora de 60 años entre 2016 y 2025, con distintos cortes de cabello y la decisión de lucir sus canas y arrugas, mostrando cómo ha abrazado el paso del tiempo con estilo y naturalidad.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes al cambio físico que ha tenido Margarita Rosa de Francisco durante los últimos diez años?

Para sorpresa de la también escritora, varias celebridades comentaron en su publicación para elogiar su belleza y su aceptación de la vejez.

Entre ellas, su colega, la actriz argentina, Lorena Meritano, quien le expresó a De Francisco que su belleza se vuelve más radiante con cada día que pasa.

Otros usuarios y fans aprovecharon para confesarle que es su amor platónico, destacando no solo su físico, sino también su inteligencia y sabiduría.

Margarita Rosa de Francisco, actriz y presentadora colombiana
Margarita Rosa de Francisco recibió miles de ovaciones en redes por aceptar su vejez con orgullo. (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

Artículos relacionados

¿Qué opina Margarita Rosa de Francisco sobre los procedimientos estéticos?

Margarita Rosa de Francisco ha dejado claro que ha decidido alejarse de los procedimientos estéticos y los tratamientos de rejuvenecimiento.

De igual manera, ha explicado que, tras años considerando estas intervenciones, optó por aceptar su apariencia natural y observar cómo su rostro y cuerpo cambian con el tiempo.

Para ella, la belleza no está necesariamente ligada a la juventud ni a la perfección física. Prefiere valorar la expresividad de su rostro y la historia que cuentan sus marcas naturales, dejando atrás la búsqueda de un estándar uniforme que imponen ciertos procedimientos estéticos.

A pesar de su decisión personal, Margarita respeta que otras personas elijan recurrir a estos procedimientos o tratamientos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón compartió en Instagram los muñecos de año viejo hechos con su imagen Ángela Aguilar

Yina reacciona al ver su rostro en muñecos de año viejo: "Va a tocar pasar 31 encerrada"

Yina Calderón se volvió tendencia tras compartir videos donde su imagen en muñecos de año viejo en su pueblo natal.

Shakira logró muchos hitos gracias a su tour musical. Shakira

Shakira se sinceró sobre su 2025 e hizo una gran revelación: “Encontré el mejor refugio”

Shakira publicó una reflexión de lo que vivió a lo largo de este año y manifestó que aprendió a agradecer a quienes le hicieron daño.

Westcol rompe el silencio sobre Aida y el stream que tiene a todos atentos. Westcol

Westcol reveló cómo cambió su vida al separarse de Aida Victoria: "Fue lo más duro de todo"

Westcol confesó que tras su separación ambos crecieron de forma individual y expresó nervios por el stream que hará junto a Aida Victoria.

Lo más superlike

Existen canciones para arrancar con la mejor energía el nuevo año. Curiosidades

Canciones recomendadas para escuchar e iniciar con alegría el Nuevo Año

El mundo le da la bienvenida al 2026 y estas canciones aparecen como la mejor opción para llenarse de motivación y alegría.

Niurka Marcos revela que se casa por cuarta vez y da la fecha exacta de su boda Talento internacional

Niurka Marcos confirma su cuarta boda a los 58 años con un hombre 20 años menor

Jessi Uribe sorprendió a sus fanáticos con anuncio inesperado que nadie vio venir Jessi Uribe

Jessi Uribe presumió una lujosa camioneta como regalo de Navidad: ¿Cuánto cuesta?

Viral

Ritual de las 12 uvas en Año Nuevo: significado, origen y cómo realizarlo paso a paso

¿Qué Hay Pa’ Dañar? vuelve a la App del Canal RCN Valentina Taguado

¿Qué hay pa dañar? vuelve de vacaciones a la App del Canal RCN: fecha, hora y más detalles aquí