Famoso cantante de reguetón reaparece en redes luciendo diferente y sorprende a sus seguidores

Las redes sociales reaccionaron a la apariencia de un reconocido cantante de reguetón, quien al compartir una foto navideña junto a su familia desató una ola de comentarios por su cambio físico.

¿Quién es el famoso cantante de reguetón que luce diferente en una foto navideña que compartió?

Se trata del puertorriqueño Juan Luis Morera Luna, conocido en la industria del reguetón como Wisin, quien en días recientes compartió una serie de fotografías junto a su esposa y sus tres hijos, todos luciendo pijamas navideñas.

Wisin se dejó ver sin sus icónicas gafas oscuras, causando sorpresa entre sus fans. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Aunque la imagen podría parecer común, varios seguidores del artista, de 47 años, se mostraron sorprendidos por su apariencia, ya que el cantante, habitual por usar gafas oscuras, apareció sin ellas, dejando ver con mayor claridad su rostro y evidenciando un cambio que no pasó desapercibido entre sus fans.

¿Cómo reaccionaron los fans de Wisin al verlo sin sus emblemáticas gafas oscuras?

Muchos fans del reguetonero acudieron a los comentarios de la publicación para desearle una feliz Navidad y felicitarlo por la hermosa familia que ha consolidado.

Sin embargo, otros centraron su atención en su rostro y, en tono de burla, se preguntaron si el artista era asiático debido a sus ojos rasgados; incluso algunos bromearon asignándole sobrenombres como "Wi-Shing".

Asimismo, varios manifestaron su sorpresa al asegurar que era la primera vez que veían el rostro del boricua sin sus lentes.

Damas y caballeros Yo estoy impresionada, no sabía que esa era la cara de Wisin", "¿Quién eres? ¿Y qué hiciste con Wisin?", y "Nunca te había visto sin lentes... Dime que te paso tú no eras así", fueron solo algunos de los comentarios.

¿Qué le pasó al dúo de Wisin y Yandel?

Wisin y Yandel pusieron fin a su etapa como dúo en 2022, tras más de dos décadas de carrera conjunta que los consolidó como referentes del reguetón a nivel mundial.

La decisión fue anunciada de manera oficial con el lanzamiento de su álbum 'La Última Misión' y una gira del mismo nombre, concebida como una despedida definitiva de los escenarios bajo el formato de dúo.

Wisin y Yandel se despidieron de su dúo con una última gira y un álbum llamado 'La última misión'. (Foto: Leon Bennett/Getty Images/AFP)

Aunque en el pasado ya habían tomado pausas para desarrollar proyectos individuales, esta separación marcó el cierre definitivo de su sociedad artística.

Ambos dejaron claro que no se trató de un conflicto personal, sino de una decisión madura para enfocarse en nuevas etapas creativas y retos profesionales por separado.