Hijo de Patricia Teherán conmueve en redes al publicar una foto con IA junto a su madre

Alex Teherán, el hijo de la reconocida cantante Patricia Teherán, causó conmoción en redes al publicar una foto junto a su madre con IA.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Alex Teherán, hijo de Patricia Teherán conmueve en redes publicando una foto con IA junto a su madre
Alex Teherán, hijo de Patricia Teherán, conmovió en redes al publicar una fotografía con IA junto a su madre. (Fotos: Freepik)

El hijo de la recordada cantante de vallenato Patricia Teherán, sorprendió en redes al compartir una emotiva foto recreada con IA junto a su madre, con motivo de las festividades decembrinas.

¿Cuál es la fotografía que compartió el hijo de Patricia Teherán junto a ella?

2025 llega a su fin, y muchas celebridades han compartido en redes los momentos más felices vividos junto a sus seres queridos.

Alex Teherán, hijo de Patricia Teherán conmueve en redes publicando una foto con IA junto a su madre
Durante estas festividades decembrinas, numerosas celebridades compartieron con sus seguidores sus momentos más felices. (Foto: Freepik)

Al mismo tiempo, otros han conmovido a sus seguidores con publicaciones más nostálgicas, recordando a aquellos que ya no están presentes.

Uno de estos casos es el del hijo de la icónica cantante de vallenato Patricia Teherán, Alex Teherán, quien, utilizando la Inteligencia Artificial, recreó una emotiva imagen donde abraza a su madre, mientras ella sostiene a su nieto, en un ambiente decorado con motivos navideños.

Que tu hogar se llene de risas, tu corazón de gratitud y tu vida de bendiciones. Gracias a todos por ser parte de este camino, Dios los bendiga, los quiero mucho people", escribió el joven.

La publicación rápidamente se volvió tema de conversación en redes, ya que el parecido del hijo con la cantante es sorprendente y muchos recordaron el valioso legado que Patricia Teherán dejó en la música vallenato.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes a la foto con IA que publicó el hijo de Patricia Teherán junto a su madre?

Como era de esperarse, muchos de sus seguidores compartieron con el joven que seguían escuchando a todo volumen los grandes éxitos de la intérprete de 'Tarde lo conocí' durante estas festividades.

Al mismo tiempo, otros enviaron mensajes emotivos a Alex, asegurándole que su madre lo cuidaba desde el cielo y recordándole que Patricia Teherán siempre viviría en sus corazones.

¿Cómo fue la muerte de Patricia Teherán?

Patricia Teherán, la icónica cantante de vallenato, falleció el 19 de enero de 1995 a los 26 años. Su muerte sorprendió y consternó al público colombiano, que la recordaba por su voz única y su estilo innovador dentro del género.

La causa de su fallecimiento fue un trágico accidente de tránsito ocurrido en la vía entre Barranquilla y Cartagena. Desde entonces, su legado musical sigue vivo y continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y fanáticos del vallenato.

