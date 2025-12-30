Las celebridades que se casaron en 2025 y protagonizaron las bodas más virales del año

2025 fue un año de aprendizajes, rupturas y nuevos comienzos. En medio de todo, varias parejas de famosos colombianos como internacionales apostaron por el amor y decidieron casarse. Aquí te presentamos quiénes fueron y las bodas que dieron de qué hablar.

¿Qué famosos se casaron en 2025?

Diversas celebridades del entretenimiento, el deporte, la música y el ámbito empresarial se convirtieron en tema de conversación en redes sociales al dar un paso definitivo en sus relaciones y llegar al altar en 2025.

Diversas celebridades decidieron dar un paso importante en sus relaciones al casarse en 2025. (Foto: Freepik)

Algunas optaron por ceremonias religiosas y otras por enlaces civiles, cuyos detalles se conocieron gracias a publicaciones en redes sociales y la cobertura de los medios.

Estas fueron las más virales y comentadas:

Selena Gómez y Benny Blanco

El 27 de septiembre, la exestrella de Disney sorprendió a sus más de 416 millones de seguidores al compartir imágenes de su boda íntima y reservada junto al productor Benny Blanco, dejando ver algunos momentos especiales de la ceremonia.

La pareja contrajo matrimonio en Santa Bárbara, California, en un evento discreto, al que asistió un círculo cercano de familiares y amigos, manteniendo la celebración alejada del foco mediático.

Selena Gomez y Benny Blanco optaron por una ceremonia discreta y alejada de los medios. (Foto: Emma McIntyre/Getty Images/AFP)

Sara Corrales y Damián Pasquini

La actriz colombiana Sara Corrales y el empresario argentino Damián Pasquini sellaron su historia de amor con una boda elegante y emotiva, que rápidamente captó la atención de sus seguidores en redes sociales.

La pareja celebró primero una boda civil el 14 de agosto y luego una ceremonia simbólica el 16 de agosto de 2025 en Medellín.

Además, atraviesan un momento especial, pues actualmente esperan la llegada de su primer bebé.

Luis Diaz y Geraldine Ponce

El futbolista colombiano Luis Díaz y Geraldine Ponce dieron un paso importante en su relación al celebrar su boda el pasado el 14 de junio en Barranquilla, un acontecimiento que no pasó desapercibido entre seguidores y medios deportivos.

La pareja compartió algunos momentos de la ceremonia en redes sociales, donde se les vio felices y rodeados de familiares y amigos, consolidando así una historia de amor de nueve años que ha acompañado al jugador a lo largo de su carrera.

El jugador colombiano Luis Díaz se casó con Geraldine Ponce después de nueve años de noviazgo. (Foto: Luis Acosta/ AFP)

Demi Lovato y Jordan Jutes

Demi Lovato y el músico Jordan "Jutes" Lutes se casaron el 25 de mayo de 2025 en una ceremonia íntima realizada en California, rodeados únicamente de familiares y amigos cercanos.

La pareja, que se conoció en 2022 mientras trabajaba en proyectos musicales y se comprometió a finales de 2023, selló su relación en un ambiente discreto y elegante, marcando un nuevo capítulo en su historia de amor.

Daniel Muñoz y Manuela Jiménez

El futbolista colombiano Daniel Muñoz y Manuela Jiménez consolidaron su relación en el mes de junio con una boda que celebró el amor y la estabilidad que han construido a lo largo de los años.

La pareja compartió algunos momentos de la ceremonia en redes sociales, donde se les vio acompañados de familiares y amigos cercanos, recibiendo mensajes de felicitación por este nuevo capítulo en sus vidas.

Paola Usme y Carlos ‘Potro’ Castro

Paola Usme y Carlos ‘Potro’ Castro contrajeron matrimonio el 20 de septiembre de 2025 en Rionegro, Antioquia, luego de consolidar una relación que se extendió por cinco años.

El enlace, que se realizó tras varios aplazamientos, reunió a amigos y figuras del entretenimiento, y se llevó a cabo como una celebración cuidadosamente preparada después de un largo proceso.

Otras parejas que se casaron en 2025:

Kristen Stewart y Dylan Meyer

Lauren Sanchez y Jeff Bezos

'Boyacoman' y Marcela Merengo

Patrick Schwarzenegger y Abby Champion

No hay duda de qué 2025 fue un año de decisiones importantes y nuevos comienzos para muchas celebridades. Sus bodas reflejan no solo el amor y la unión, sino también momentos de inspiración y alegría que compartieron con sus seguidores, consolidando recuerdos inolvidables en sus vidas y carreras.