Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Corrales celebró sus 40 años y su esposo reveló lo que más ama de ella: “ser feliz viéndote”

Sara Corrales cumplió años y su esposo decidió revelar lo que más le gusta de ella con un emotivo video.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El cumpleaños de Sara Corrales
Sara Corrales: su esposo la sorprendió con un video que enterneció a todos. (Foto: AFP)

Sara Corrales se apoderó recientemente de las tendencias en Colombia luego de compartir cómo celebró su cumpleaños y el emotivo mensaje que recibió por parte de su esposo, el cual conmovió a sus seguidores en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el emotivo mensaje del esposo de Sara Corrales por su cumpleaños?

Este 27 de diciembre, la actriz celebró sus 40 años y decidió compartir en sus redes sociales un mensaje especial que dejó en evidencia el amor que siente su esposo por ella. La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores.

El cumpleaños de Sara Corrales
Sara Corrales: su esposo la sorprendió con un video que enterneció a todos. (Foto: AFP)

Damián Pasquini, empresario argentino y esposo de la actriz, compartió un video en el que recopiló varios momentos de Sara Corrales, destacando una de las cosas que más le gusta de ella: su risa. En las imágenes se evidencian distintas escenas en las que la actriz aparece riendo a carcajadas.

Artículos relacionados

Además, el empresario acompañó el video con un emotivo mensaje para celebrar esta fecha especial: “Esto y muchos años más para ser feliz viéndote reír. ¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida!”

Como era de esperarse, la publicación se llenó de elogios y comentarios positivos hacia la pareja. “Ella tiene una risa que se nos pega a todas”, fue uno de los mensajes que más se repitió entre los seguidores.

¿Sara Corrales enterneció al mostrar un emotivo momento con su mamá?

Pero la celebración no quedó allí. Posteriormente, la actriz también compartió a través de sus historias de Instagram otros momentos especiales de su cumpleaños, en los que dejó ver instantes familiares que enternecieron a sus seguidores.

Artículos relacionados

Además de compartir los cientos de mensajes que recibió por parte de sus allegados, Sara Corrales dejó ver que para esta temporada de fin de año y para celebrar su cumpleaños se encontraba de viaje.

En las imágenes, la actriz aparece en una pequeña embarcación junto a su familia, disfrutando de este día especial. No obstante, hubo un momento que enterneció a sus millones de seguidores.

El cumpleaños de Sara Corrales
Sara Corrales: su esposo la sorprendió con un video que enterneció a todos. (Foto: AFP)

Se trata de un corto video en el que se muestra junto a su mamá, quien acaricia su barriguita, mientras la actriz escribió: “Tres generaciones en el mismo video: abuela, mamá y nieta”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermana de B-King reveló curioso hallazgo en la tumba de su hermano Talento nacional

Hermana de B-King reveló curioso hallazgo en la tumba de su hermano, ¿qué encontró?

Stefanía Agudelo compartió en redes sociales el inesperado objeto encontrado en la tumba de B-King.

Greeicy Rendón comparte baile con Manuel Turizo; fans reaccionan y mencionan a Mike Bahía Greeicy

Greeicy Rendón protagoniza baile con Manuel Turizo que divide opiniones por Mike Bahía: video viral

Greeicy Rendón y Manuel Turizo bailan juntos bachata y generan reacciones divididas entre los internautas por Mike Bahía.

hija de Karina Garcia como mamá noel Karina García

Famoso cantante de reguetón hizo público su amor por Karina García: “te consiento en lo que quieras”

Randy no dudó en expresar su cariño en redes por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Famosa comediante fue diagnosticada con cáncer Viral

Famosa comediante fue diagnosticada con cáncer; “les mentí, no estaba de vacaciones”

Cynthia Gallardo compartió con sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer cervicouterino.

Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Alejandro Estrada reveló que le gusta jugar con la mente de los demás

Cantante anunció su retiro de la música Talento internacional

Cantante anunció su retiro de la música tras sentirse ignorado: “Nadie me ayuda”

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas