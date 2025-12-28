Sara Corrales celebró sus 40 años y su esposo reveló lo que más ama de ella: “ser feliz viéndote”

Sara Corrales se apoderó recientemente de las tendencias en Colombia luego de compartir cómo celebró su cumpleaños y el emotivo mensaje que recibió por parte de su esposo, el cual conmovió a sus seguidores en redes sociales.

¿Cuál fue el emotivo mensaje del esposo de Sara Corrales por su cumpleaños?

Este 27 de diciembre, la actriz celebró sus 40 años y decidió compartir en sus redes sociales un mensaje especial que dejó en evidencia el amor que siente su esposo por ella. La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores.

Sara Corrales: su esposo la sorprendió con un video que enterneció a todos. (Foto: AFP)

Damián Pasquini, empresario argentino y esposo de la actriz, compartió un video en el que recopiló varios momentos de Sara Corrales, destacando una de las cosas que más le gusta de ella: su risa. En las imágenes se evidencian distintas escenas en las que la actriz aparece riendo a carcajadas.

Además, el empresario acompañó el video con un emotivo mensaje para celebrar esta fecha especial: “Esto y muchos años más para ser feliz viéndote reír. ¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida!”

Como era de esperarse, la publicación se llenó de elogios y comentarios positivos hacia la pareja. “Ella tiene una risa que se nos pega a todas”, fue uno de los mensajes que más se repitió entre los seguidores.

¿Sara Corrales enterneció al mostrar un emotivo momento con su mamá?

Pero la celebración no quedó allí. Posteriormente, la actriz también compartió a través de sus historias de Instagram otros momentos especiales de su cumpleaños, en los que dejó ver instantes familiares que enternecieron a sus seguidores.

Además de compartir los cientos de mensajes que recibió por parte de sus allegados, Sara Corrales dejó ver que para esta temporada de fin de año y para celebrar su cumpleaños se encontraba de viaje.

En las imágenes, la actriz aparece en una pequeña embarcación junto a su familia, disfrutando de este día especial. No obstante, hubo un momento que enterneció a sus millones de seguidores.

Se trata de un corto video en el que se muestra junto a su mamá, quien acaricia su barriguita, mientras la actriz escribió: “Tres generaciones en el mismo video: abuela, mamá y nieta”.