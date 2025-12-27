Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johana Velandia causa furor con imagen del pasado que muestra cómo lucía hace años

La hija de Johana Velandia le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños y mostró cómo lucía la humorista hace años.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje de la hija de Johana Velandia en su cumpleaños
Johana Velandia emociona al compartir imagen inédita de cómo lucía cuando era joven. (Foto: Canal RCN)

Johana Velandia, presentadora del programa de la app del Canal RCN ¿Qué hay pa’ dañar?, sorprendió a sus seguidores con unas emotivas fotografías junto a su hija que rápidamente llamaron la atención.

¿Qué mostró la hija de Johana Velandia sobre su madre?

A través de sus redes sociales, una de las hijas de la presentadora hizo una emotiva publicación que compartió con la humorista Johana Velandia en donde le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños.

Recientemente Johana Velandia cumplió años y una de sus hijas compartió unas imágenes junto a ella, acompañadas de un mensaje lleno de orgullo y amor, con el que le celebro esta fecha tan especial en su vida.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz y por estar siempre. Ojalá sigamos recorriendo el mundo juntas, creando recuerdos y riéndonos de todo. Con solo tenerte, me basta”, escribió la hija de Johana Velandia.

En las imágenes se puede ver a Johana Velandia junto a su hija, donde sin duda resalta el gran parecido entre ambas, así como varios momentos especiales que han compartido juntas durante distintos viajes.

Entre ellos, visitas a Estados Unidos, recorriendo lugares icónicos como San Francisco y el emblemático letrero de Hollywood en Los Ángeles.

En todas las fotografías aparecen juntas y felices, disfrutando de estos destinos y de otros sitios reconocidos; sin embargo, una imagen en particular llamó la atención de sus seguidores.

¿Cómo lucía Johana Velandia hace años?

En la serie de imágenes compartidas de la hija de Johana Velandia, un se llevó toda la atención sacada del baúl de los recuerdos en donde su hija aparece siendo apenas una niña, mientras Johana Velandia luce sorprendentemente joven.

Sin duda, la serie de imágenes despertó los elogios de los seguidores de la humorista, quienes no solo le expresaron sus buenos deseos de cumpleaños, sino que además elogiaron las palabras hacia Johana Velandia.

Y, por supuesto, le recordaron varias cosas que ha contado la humorista en ¿Qué hay pa’ dañar? sobre sus hijas, como: “¿Ella es la que nunca hizo bandera?”, fue uno de los comentarios, acompañado de emojis.

 

