Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karol Samantha conmueve al hablar del año más duro de su vida sin Epa Colombia

Karol Samantha habla del año que la puso a prueba mientras Epa Colombia sigue privada de la libertad.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje de Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, tras este 2025
Karol Samantha impacta con mensaje de fe tras pasar el 2025 lejos de Epa Colombia. (Fotos: Buen día, Colombia y Noticias RCN)

Faltan pocos días para que termine este 2025, y Karol Samantha, la prometida de Epa Colombia, expresó un sentido mensaje sobre lo que ha significado este año para ella.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karol Samantha sobre este 2025 sin Epa Colombia?

A través de sus redes sociales, Karol Samantha conmovió a sus seguidores al compartir un mensaje cargado de fe y fortaleza, en el que habló de los momentos difíciles que ha tenido que afrontar durante este año, marcado por la ausencia de Daneidy Barrera, quien se encuentra privada de la libertad desde comienzos del 2025.

Tras el traslado de Epa Colombia a la prisión El Buen Pastor, donde permaneció durante varios meses, y su posterior reubicación en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, su prometida Karol Samantha asumió la administración de los negocios de la empresaria.

Artículos relacionados

Karol, quien en los últimos días ha compartido varios mensajes a través de sus redes sociales, expresó que la época decembrina ha sido uno de los momentos más complejos de este año sin Epa Colombia, mientras asume el cuidado de su pequeña hija.

El mensaje de Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, tras este 2025
Karol Samantha impacta con mensaje de fe tras pasar el 2025 lejos de Epa Colombia. (Foto: Noticias RCN)

“Este año, sin duda, ha sido uno de los más difíciles. Nos han querido ver en las peores circunstancias”, escribió.

Además, dejó claro que mantiene intacta su fe y la esperanza de que esta situación cambie y todo termine de manera victoriosa.

“La misericordia de Dios ha sido perfecta. Aunque aún no estás aquí con nosotros, tenemos la fe de que llegará tu momento de victoria”, añadió.

Finalmente, envió un mensaje de apoyo a sus seguidores: “Familia Epa Colombia, vamos con todo”.

¿Cómo reaccionaron las redes al mensaje de Karol Samantha a Epa Colombia?

Las palabras de Karol Samantha no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron múltiples reacciones en redes sociales.

Artículos relacionados

Muchos usuarios elogiaron su lealtad y fortaleza en medio de la adversidad, resaltando el apoyo incondicional que ha demostrado hacia Epa Colombia durante este difícil momento.

El mensaje de Karol Samantha, prometida de Epa Colombia, tras este 2025
Karol Samantha impacta con mensaje de fe tras pasar el 2025 lejos de Epa Colombia. (Foto: Buen día, Colombia)

Comentarios como “Karol demostró que en las malas estará más presente”, “Qué chimba cuando la vida premia con personas tan leales” y “Esta mujer es de admirar, no dejó caer el negocio”.

Otros seguidores aprovecharon para reiterar su apoyo a Daneidy Barrera con mensajes como “Epa merece libertad”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W sorprende con confesión previo a Fin de Año: "No es rendirte"

Luisa Fernanda W se sinceró sobre situación personal que vivió hace un tiempo y la hizo hacer un 'stop' en su vida.

Marilyn Patiño compartió un mensaje La casa de los famosos

Marilyn Patiño compartió un mensaje reflexivo en redes y despertó reacciones entre sus seguidores

Marilyn Patiño cerró el año con un mensaje privado y reflexivo en redes sociales, en el que habló de fortaleza, aprendizajes y sanación.

El mensaje de la hija de Johana Velandia en su cumpleaños Talento nacional

Johana Velandia causa furor con imagen del pasado que muestra cómo lucía hace años

La hija de Johana Velandia le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños y mostró cómo lucía la humorista hace años.

Lo más superlike

Campanita y Valentino La casa de los famosos

Campanita sorprende al aparecer bailando con Valentino tras sus declaraciones para La casa de los famosos

Campanita llamó la atención al aparecer bailando con Valentino luego de sus declaraciones en La casa de los famosos.

J Balvin lanzó BZRP Music Sessions #62/66 J Balvin

J Balvin lanzó junto a Bizarrap "BZRP Music Sessions #62/66", ¿le respondió a Residente?

Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció Talento nacional

Estas fueron las separaciones y rupturas más comentadas del 2025: Karina García, Paola Rey y más

Buena suerte: qué hacer y qué no antes de fin de año Curiosidades

Casa lista para el 2026: estos rituales atraen fortuna y prosperidad según el Feng Shui

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores Talento internacional

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores con triste mensaje: “Quizá esta sea mi última navidad”