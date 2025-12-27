Karol Samantha conmueve al hablar del año más duro de su vida sin Epa Colombia

Faltan pocos días para que termine este 2025, y Karol Samantha, la prometida de Epa Colombia, expresó un sentido mensaje sobre lo que ha significado este año para ella.

¿Qué dijo Karol Samantha sobre este 2025 sin Epa Colombia?

A través de sus redes sociales, Karol Samantha conmovió a sus seguidores al compartir un mensaje cargado de fe y fortaleza, en el que habló de los momentos difíciles que ha tenido que afrontar durante este año, marcado por la ausencia de Daneidy Barrera, quien se encuentra privada de la libertad desde comienzos del 2025.

Tras el traslado de Epa Colombia a la prisión El Buen Pastor, donde permaneció durante varios meses, y su posterior reubicación en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, su prometida Karol Samantha asumió la administración de los negocios de la empresaria.

Karol, quien en los últimos días ha compartido varios mensajes a través de sus redes sociales, expresó que la época decembrina ha sido uno de los momentos más complejos de este año sin Epa Colombia, mientras asume el cuidado de su pequeña hija.

“Este año, sin duda, ha sido uno de los más difíciles. Nos han querido ver en las peores circunstancias”, escribió.

Además, dejó claro que mantiene intacta su fe y la esperanza de que esta situación cambie y todo termine de manera victoriosa.

“La misericordia de Dios ha sido perfecta. Aunque aún no estás aquí con nosotros, tenemos la fe de que llegará tu momento de victoria”, añadió.

Finalmente, envió un mensaje de apoyo a sus seguidores: “Familia Epa Colombia, vamos con todo”.

¿Cómo reaccionaron las redes al mensaje de Karol Samantha a Epa Colombia?

Las palabras de Karol Samantha no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron múltiples reacciones en redes sociales.

Muchos usuarios elogiaron su lealtad y fortaleza en medio de la adversidad, resaltando el apoyo incondicional que ha demostrado hacia Epa Colombia durante este difícil momento.

Comentarios como “Karol demostró que en las malas estará más presente”, “Qué chimba cuando la vida premia con personas tan leales” y “Esta mujer es de admirar, no dejó caer el negocio”.

Otros seguidores aprovecharon para reiterar su apoyo a Daneidy Barrera con mensajes como “Epa merece libertad”.