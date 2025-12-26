Paola Jara conmovió a sus seguidores al compartir un tierno momento junto a su pequeña hija, Emilia, en la que sorprendió al revelar parte del rostro de la cara de la bebé.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

¿Qué mostró Paola Jara sobre Emilia que enterneció a sus seguidores?

En el mes de noviembre, Paola Jara y Jessi Uribe le dieron la bienvenida a Emilia, y desde que nació la bebé se ha vuelto protagonista en las redes sociales de los cantantes de música popular.

Aún más en esta época decembrina, que resulta especial para ellos como padres, pues se trata de su primera Navidad junto a la pequeña Emilia. Paola Jara reveló a través de sus redes sociales que celebraron estas fiestas rodeados de su familia.

Artículos relacionados Juan Ricardo Lozano ¡Comediante Alerta abandonó Colombia! Reveló el drástico motivo que lo obligó a irse

En varias publicaciones se les ha visto compartiendo momentos con pijamas navideñas, y en esta ocasión la cantante enterneció a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram una tierna imagen junto a su bebé, un momento que no pasó desapercibido en medio de las celebraciones.

Paola Jara enterneció redes al mostrar parte del rostro de Emilia. (Foto: AFP)

En la imagen se puede observar a la cantante amamantando a su pequeña bebé y, sin dudarlo, Paola expresó que siempre soñó con vivir este momento.

“Yo me soñaba hacer match con Emi”, escribió Paola Jara para acompañar su publicación junto a un corazón rojo.

¿Paola Jara mostró el rostro de Emilia en redes sociales?

Más allá del tierno momento que dejó ver Paola Jara junto a su pequeña bebé, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los fans de los cantantes de música popular.

Artículos relacionados Karina García Karina García aparece como muñeca de Año Viejo y le dicen que “se ve económica”: así luce

Desde antes del nacimiento de su bebé, Paola Jara había revelado que ella y Jessi Uribe se sumarían, al igual que otros famosos, a la tendencia de no mostrar el rostro de sus hijos en redes sociales. Sin embargo, esta reciente publicación generó revuelo entre sus seguidores.

Paola Jara enterneció redes al mostrar parte del rostro de Emilia. (Foto: AFP)

En la mayoría de las fotografías de Emilia, la cantante y su esposo suelen cubrir el rostro de la bebé con un emoji para no revelarlo. No obstante, en esta imagen compartida por Paola Jara se alcanza a apreciar la mitad del rostro de la pequeña, un detalle que no pasó desapercibido.