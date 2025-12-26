Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara sorprendió al dejar ver el rostro de Emilia en un momento que conmovió: ¡Así luce la bebé!

Paola Jara conmovió al mostrar un tierno momento con Emilia y dejar ver parte del rostro de la bebé.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Paola Jara emocionó al mostrar a Emilia amamantando y revelar parte de su rostro
Paola Jara enterneció redes al mostrar parte del rostro de Emilia. (Foto: Canal RCN)

Paola Jara conmovió a sus seguidores al compartir un tierno momento junto a su pequeña hija, Emilia, en la que sorprendió al revelar parte del rostro de la cara de la bebé.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Paola Jara sobre Emilia que enterneció a sus seguidores?

En el mes de noviembre, Paola Jara y Jessi Uribe le dieron la bienvenida a Emilia, y desde que nació la bebé se ha vuelto protagonista en las redes sociales de los cantantes de música popular.

Aún más en esta época decembrina, que resulta especial para ellos como padres, pues se trata de su primera Navidad junto a la pequeña Emilia. Paola Jara reveló a través de sus redes sociales que celebraron estas fiestas rodeados de su familia.

Artículos relacionados

En varias publicaciones se les ha visto compartiendo momentos con pijamas navideñas, y en esta ocasión la cantante enterneció a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram una tierna imagen junto a su bebé, un momento que no pasó desapercibido en medio de las celebraciones.

Paola Jara emocionó al mostrar a Emilia amamantando y revelar parte de su rostro
Paola Jara enterneció redes al mostrar parte del rostro de Emilia. (Foto: AFP)

En la imagen se puede observar a la cantante amamantando a su pequeña bebé y, sin dudarlo, Paola expresó que siempre soñó con vivir este momento.

“Yo me soñaba hacer match con Emi”, escribió Paola Jara para acompañar su publicación junto a un corazón rojo.

¿Paola Jara mostró el rostro de Emilia en redes sociales?

Más allá del tierno momento que dejó ver Paola Jara junto a su pequeña bebé, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los fans de los cantantes de música popular.

Artículos relacionados

Desde antes del nacimiento de su bebé, Paola Jara había revelado que ella y Jessi Uribe se sumarían, al igual que otros famosos, a la tendencia de no mostrar el rostro de sus hijos en redes sociales. Sin embargo, esta reciente publicación generó revuelo entre sus seguidores.

Paola Jara emocionó al mostrar a Emilia amamantando y revelar parte de su rostro
Paola Jara enterneció redes al mostrar parte del rostro de Emilia. (Foto: AFP)

En la mayoría de las fotografías de Emilia, la cantante y su esposo suelen cubrir el rostro de la bebé con un emoji para no revelarlo. No obstante, en esta imagen compartida por Paola Jara se alcanza a apreciar la mitad del rostro de la pequeña, un detalle que no pasó desapercibido.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Suprema y Brian Palacios presumen su relación en redes Talento nacional

La Suprema se mostró muy enamorada de Brian Palacios, estas fotos lo confirman

La Suprema compartió fotos de Navidad junto a Brahian Palacios, confirmando el buen momento que atraviesa su relación.

Altafulla desmiente rumores Altafulla

Altafulla desmiente rumores de reconciliación con su ex con supuesta indirecta a Karina

Un mensaje de Altafulla en Navidad fue interpretado como una indirecta que descarta un regreso con Rochy y una posible indirecta a Karina

Hijo de Sara Uribe hizo confesión sobre Fredy Guarín y fans reaccionan Sara Uribe

Hijo de Sara Uribe hizo confesión sobre Fredy Guarín y fans reaccionan: "papá está sanando"

Jacobo, hijo de Sara Uribe y Fredy Guarín, compartió un mensaje sobre la recuperación del exfutbolista y generó reacciones.

Lo más superlike

Marilyn Patiño reveló las características que definen a un hombre proveedor La casa de los famosos

Marilyn Patiño habló sobre las características que definen a un hombre proveedor: ¿cuáles son?

Marilyn Patiño habló en redes sociales sobre la definición del hombre proveedor y reveló algunos consejos para identificarlo.

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo Shakira

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo

James Rodríguez celebró Navidad en un río James Rodríguez

James Rodríguez sorprendió al pasar la Navidad en medio de un río: así fue su celebración

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso Talento internacional

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso

Christian Nodal y Ángela Aguilar revelan nuevos detalles de boda Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal revelan cuándo y dónde será su boda religiosa