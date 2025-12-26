Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García aparece como muñeca de Año Viejo y le dicen que “se ve económica”: así luce

La muñeca de Año Viejo inspirada en Karina García se volvió viral y desató comparaciones con la hermana de Yina Calderón

Paola Canastero Prieto
Hace muñeca de Año Viejo a Karina García
Karina García se vuelve tendencia tras aparecer convertida en muñeca de Año Viejo. (Foto: Canal RCN)

La tradición de Año Viejo volvió a tomarse las calles y las redes sociales, pero esta vez tuvo como protagonista a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, Karina García.

¿Por qué le hicieron una muñeca de Año Viejo a Karina García?

Recientemente el nombre de la modelo paisa se apoderó de las tendencias en Colombia, luego de que se hiciera viral una muñeca inspirada en ella.

La popular practica colombiana no tardó en generar comentarios y reacciones que se evidenciaron en imágenes y videos a la muñeca elaborada en su honor.

Y es que las imágenes hablan por sí solas. En los videos que se hicieron virales se puede ver a la muñeca vestida con un jean negro, una blusa blanca y tacones altos, además de llevar el cabello negro largo con accesorios característicos.

Por supuesto, no podían faltar los aretes largos, e incluso le colocaron una pañoleta en el cuello. Aunque este detalle no suele verse en el estilo de vestir de Karina García, sí ha sido un accesorio que ella ha usado en la cabeza en otras ocasiones.

Otro elemento que llamó la atención de los seguidores fue un detalle representativo de la cultura paisa: un carriel, una pequeña cartera de cuero que es un símbolo tradicional y que suele llevarse colgada al hombro, originalmente utilizada por arrieros y campesinos de la región.

¿Cómo reaccionaron a la muñeca de Año Viejo de Karina García?

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron de inmediato a la muñeca de Año Viejo inspirada en Karina García. Con humor muchos expresaron sus opiniones, sirvió para comparaciones e incluso recordaron algunas frases de la modelo.

Entre las reacciones más llamativas, algunos seguidores escribieron frases como: “Igualita” o “Pensé que era la hermana de Yina”, comparando a la paisa con Juliana Calderón por su cabello negro largo.

Hace muñeca de Año Viejo a Karina García
Karina García se vuelve tendencia tras aparecer convertida en muñeca de Año Viejo. (Fotos: Canal RCN)

Mientras otros internautas recordaron algunas frases que hizo Karina García durante su participación en La casa de los famosos: “Se ve económica”, audio que es viral en plataformas como TikTok e Instagram.

Otros optaron por un tono más sarcástico como: “Uy sí, se les olvidó poner ‘yo jamás’, ‘yo nunca’”.

