Alejandro Sanz aviva los rumores de infidelidad tras su separación: “si vieras quién me consoló”

La reciente ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez no solo confirmó los rumores que circulaban desde hace semanas, sino que también dio paso a una serie de publicaciones en redes sociales que llamaron la atención de sus seguidores.

¿Qué mensajes compartió Alejandro Sanz tras la ruptura con Candela Márquez?

La separación fue revelada inicialmente por una reconocida revista, que confirmó el final de la relación tras varios meses de cambios en la pareja. El romance se hizo público en octubre de 2024 y se extendió, con altibajos, hasta finales de 2025.

Pocas horas después de hacerse pública la separación entre el cantante y la actriz española, las redes sociales de ambos comenzaron a registrar movimientos que no pasaron desapercibidos.

Mensajes, imágenes y referencias musicales fueron interpretados por los usuarios como indirectas relacionadas con el final del romance, lo que generó múltiples reacciones y nuevas especulaciones.

Por su parte, Alejandro Sanz recurrió a sus redes para publicar un mensaje que rápidamente fue asociado con el contexto de su separación.

El cantante compartió una frase en la que escribió: “Yo no soy una perla, soy un océano”, una publicación que apareció después de que Candela Márquez difundiera fragmentos de la canción La Perla, de Rosalía, en sus historias de Instagram.

Alejandro Sanz y Candela Márquez generan revuelo por indirectas tras su separación. Foto: AFP)

¿Qué compartió Candela Márquez tras separarse de Alejandro Sanz?

Poco tiempo después, la frase fue eliminada de su perfil, aunque ya había sido replicada en distintas plataformas.

Días más tarde, Alejandro Sanz volvió a utilizar sus redes para compartir otro mensaje que también fue relacionado con el momento personal que atraviesa.

En esta ocasión escribió: “Sí, me dolió. Pero si vieras quién me consoló, se te borraría la sonrisa”, una publicación que nuevamente generó comentarios entre sus seguidores.

Por su parte, Candela Márquez también realizó varias publicaciones que despertaron atención. Además de compartir fragmentos de la canción de Rosalía, la actriz difundió una imagen en la que aparecen ciervos con grandes cornamentas.

Pese a las indirectas, ninguno de los dos ha confirmado de manera directa su ruptura; sin embargo, algunos seguidores han interpretado sus mensajes como una posible referencia a una infidelidad.