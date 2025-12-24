Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Alejandro Sanz aviva los rumores de infidelidad tras su separación: “si vieras quién me consoló”

Las indirectas de Alejandro Sanz y Candela Márquez avivaron especulaciones sobre una posible infidelidad.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandro Sanz aviva la polémica tras su ruptura con Candela Márquez
Alejandro Sanz y Candela Márquez generan revuelo por indirectas tras su separación. (Foto: AFP)

La reciente ruptura entre Alejandro Sanz y Candela Márquez no solo confirmó los rumores que circulaban desde hace semanas, sino que también dio paso a una serie de publicaciones en redes sociales que llamaron la atención de sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué mensajes compartió Alejandro Sanz tras la ruptura con Candela Márquez?

La separación fue revelada inicialmente por una reconocida revista, que confirmó el final de la relación tras varios meses de cambios en la pareja. El romance se hizo público en octubre de 2024 y se extendió, con altibajos, hasta finales de 2025.

Pocas horas después de hacerse pública la separación entre el cantante y la actriz española, las redes sociales de ambos comenzaron a registrar movimientos que no pasaron desapercibidos.

Artículos relacionados

Mensajes, imágenes y referencias musicales fueron interpretados por los usuarios como indirectas relacionadas con el final del romance, lo que generó múltiples reacciones y nuevas especulaciones.

Por su parte, Alejandro Sanz recurrió a sus redes para publicar un mensaje que rápidamente fue asociado con el contexto de su separación.

El cantante compartió una frase en la que escribió: “Yo no soy una perla, soy un océano”, una publicación que apareció después de que Candela Márquez difundiera fragmentos de la canción La Perla, de Rosalía, en sus historias de Instagram.

Alejandro Sanz aviva la polémica tras su ruptura con Candela Márquez
Alejandro Sanz y Candela Márquez generan revuelo por indirectas tras su separación. Foto: AFP)

¿Qué compartió Candela Márquez tras separarse de Alejandro Sanz?

Poco tiempo después, la frase fue eliminada de su perfil, aunque ya había sido replicada en distintas plataformas.

Artículos relacionados

Días más tarde, Alejandro Sanz volvió a utilizar sus redes para compartir otro mensaje que también fue relacionado con el momento personal que atraviesa.

En esta ocasión escribió: “Sí, me dolió. Pero si vieras quién me consoló, se te borraría la sonrisa”, una publicación que nuevamente generó comentarios entre sus seguidores.

Por su parte, Candela Márquez también realizó varias publicaciones que despertaron atención. Además de compartir fragmentos de la canción de Rosalía, la actriz difundió una imagen en la que aparecen ciervos con grandes cornamentas.

Pese a las indirectas, ninguno de los dos ha confirmado de manera directa su ruptura; sin embargo, algunos seguidores han interpretado sus mensajes como una posible referencia a una infidelidad.

Alejandro Sanz aviva la polémica tras su ruptura con Candela Márquez
Alejandro Sanz y Candela Márquez generan revuelo por indirectas tras su separación. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Falleció reconocido cantante Talento internacional

Murió reconocido cantante británico, autor de un clásico navideño que marcó generaciones

El artista británico falleció a los 74 años tras una corta enfermedad. Su legado musical permanece con un clásico navideño.

Karol G y su fundación visitaron Quibdó, Chocó Karol G

Karol G aterrizó en Quibdó y sorprendió con una jornada social junto a niños del Chocó

Karol G llegó a Quibdó y desarrolló una jornada social con niños junto a su Fundación Con Cora.

Rosalía rechazó un lujoso regalo que un fan quería darle. Rosalía

Rosalía sorprendió al rechazar lujoso regalo que un fan intentó darle en concierto

Durante un concierto, Rosalía rechazó un lujoso regalo que un fan quería obsequiarle. Su reacción es recordada en redes.

Lo más superlike

Falleció Roberto “Pajarito” Buitrago a sus 88 años Talento nacional

Luto en el deporte: falleció leyenda del ciclismo en Colombia a sus 88 años

La familia del recordado ciclista Roberto 'Pajarito' Buitrago confirmó su deceso en la noche del 23 de diciembre.

Karina García Karina García

Karina García señaló que se va a portar mal estando soltera, antes de terminar 2025

Grinch Curiosidades

¿Qué significa que a una persona no le guste la Navidad? Puede tener el síndrome Grinch

Alexa Torrex y Marilyn Patiño protagonizan enfrentamiento en redes La casa de los famosos

Alexa Torrex y Marilyn Patiño protagonizan enfrentamiento en redes: “Me gusta tu juego”

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn