Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Enrique Iglesias sorprende al confirmar la llegada de su cuarto hijo: así luce el recién nacido

La pareja confirmó el nacimiento de su cuarto hijo con una imagen del recién nacido con un emotivo mensaje.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Enrique Iglesias anuncia la llegada de su cuarto hijo
Enrique Iglesias confirma el nacimiento de su cuarto hijo. (Fotos: AFP y Freepik)

La vida familiar de Enrique Iglesias y Anna Kournikova atraviesa una nueva etapa tras la llegada de su cuarto hijo.

Sin comunicados oficiales ni entrevistas, la pareja optó por una forma sencilla y reservada para compartir la noticia, fiel al manejo que han tenido su relación a lo largo de los años.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del cuarto hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

El anuncio se dio a conocer mediante una publicación en redes sociales, donde ambos compartieron una imagen del recién nacido.

En la fotografía se aprecia al bebé en un entorno hospitalario, envuelto en una manta y acompañado de un peluche, una escena que dejó ver la emocionante noticia, aunque sin revelar mayores detalles sobre el nacimiento.

Artículos relacionados

El mensaje que acompañó la imagen fue corto y directo. No se especificó el nombre ni el sexo del bebé, de nuevo alimentó la decisión de privacidad que ha mantenido la relación del cantante con su pareja desde 2001.

Enrique Iglesias anuncia la llegada de su cuarto hijo
Enrique Iglesias confirma el nacimiento de su cuarto hijo. (Foto: AFP)

El nuevo integrante llega a una familia que ya estaba conformada por tres hijos más: los gemelos Lucy y Nicholas, nacidos en 2017, y Mary, quien llegó en 2020.

Con este nacimiento, la pareja amplía su núcleo familiar a una relación que lleva más de 24 años en la que confirmaron públicamente su noviazgo en los MTV Video Music Awards de 2002.

¿Por qué Enrique Iglesias y Anna Kournikova mantuvieron en secreto este embarazo?

Aunque el embarazo no fue anunciado públicamente, meses atrás surgieron versiones que apuntaban a que la pareja esperaba un nuevo bebé.

Artículos relacionados

Sin embargo, ninguno de los dos confirmó la información hasta ahora, cuando decidieron hacerlo a través de una imagen que rápidamente captó la atención de seguidores y medios.

Enrique Iglesias ha manifestado en diferentes momentos que la paternidad transformó sus prioridades.

Enrique Iglesias anuncia la llegada de su cuarto hijo
Enrique Iglesias confirma el nacimiento de su cuarto hijo. (Foto: AFP)

En los últimos años, el artista ha reducido su presencia en giras internacionales y ha reorganizado su agenda profesional para permanecer más tiempo en casa.

Desde que se convirtieron en padres, tanto el cantante como la extenista han optado por una dinámica familiar discreta, lejos de exposiciones constantes.

Aunque cuentan con millones de seguidores, comparten solo fragmentos específicos de su vida cotidiana, generalmente ligados a celebraciones o momentos especiales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Reconocido cantante fue diagnosticado con cáncer en las últimas horas: así lo anunció en redes Talento internacional

Reconocido cantante fue diagnosticado con cáncer en las últimas horas: así lo anunció en redes

Famoso cantante rompió el silencio tras ser diagnosticado de cáncer por una mancha detectada según expertos médicos.

Rodrigo De Paul ingresó al campo junto a sus hijos y estuvo acompañado por Tini, en medio de flashes y aplausos. Tini Stoessel

Tini Stoessel fue sometida a un procedimiento médico de urgencia

Tini Stoessel fue sometida a una cirugía en las últimas horas y la noticia generó preocupación entre sus seguidores por su estado de salud.

Arcángel reveló su obsesión fashionista y los relojes que superan los millones. Un gusto que habla de éxito. Arcángel

Arcángel revela su sueño de ir al espacio y cuánto cuesta viajar 11 minutos

Arcángel sorprendió al confesar que su gran sueño es viajar al espacio en un vuelo comercial y reveló cuánto cuesta vivir esa experiencia.

Lo más superlike

Laura de León recuerda a su mamá. Laura de León

Laura de León compartió un sentido mensaje sobre su mamá y recordó las navidades que vivieron juntas

Laura de León abrió su corazón en redes sociales al recordar a su mamá con un mensaje lleno de nostalgia y amor.

Muere Adam the Woo, el reconocido youtuber de 51 años Talento internacional

Muere Adam the Woo a los 51 años: esto se sabe del fallecimiento del popular youtuber

fallecio actriz de modern family Talento internacional

Falleció reconocida actriz de Modern Family y Karate Kid

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn