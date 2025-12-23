Enrique Iglesias sorprende al confirmar la llegada de su cuarto hijo: así luce el recién nacido

La vida familiar de Enrique Iglesias y Anna Kournikova atraviesa una nueva etapa tras la llegada de su cuarto hijo.

Sin comunicados oficiales ni entrevistas, la pareja optó por una forma sencilla y reservada para compartir la noticia, fiel al manejo que han tenido su relación a lo largo de los años.

¿Qué se sabe del cuarto hijo de Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

El anuncio se dio a conocer mediante una publicación en redes sociales, donde ambos compartieron una imagen del recién nacido.

En la fotografía se aprecia al bebé en un entorno hospitalario, envuelto en una manta y acompañado de un peluche, una escena que dejó ver la emocionante noticia, aunque sin revelar mayores detalles sobre el nacimiento.

El mensaje que acompañó la imagen fue corto y directo. No se especificó el nombre ni el sexo del bebé, de nuevo alimentó la decisión de privacidad que ha mantenido la relación del cantante con su pareja desde 2001.

Enrique Iglesias confirma el nacimiento de su cuarto hijo. (Foto: AFP)

El nuevo integrante llega a una familia que ya estaba conformada por tres hijos más: los gemelos Lucy y Nicholas, nacidos en 2017, y Mary, quien llegó en 2020.

Con este nacimiento, la pareja amplía su núcleo familiar a una relación que lleva más de 24 años en la que confirmaron públicamente su noviazgo en los MTV Video Music Awards de 2002.

¿Por qué Enrique Iglesias y Anna Kournikova mantuvieron en secreto este embarazo?

Aunque el embarazo no fue anunciado públicamente, meses atrás surgieron versiones que apuntaban a que la pareja esperaba un nuevo bebé.

Sin embargo, ninguno de los dos confirmó la información hasta ahora, cuando decidieron hacerlo a través de una imagen que rápidamente captó la atención de seguidores y medios.

Enrique Iglesias ha manifestado en diferentes momentos que la paternidad transformó sus prioridades.

En los últimos años, el artista ha reducido su presencia en giras internacionales y ha reorganizado su agenda profesional para permanecer más tiempo en casa.

Desde que se convirtieron en padres, tanto el cantante como la extenista han optado por una dinámica familiar discreta, lejos de exposiciones constantes.

Aunque cuentan con millones de seguidores, comparten solo fragmentos específicos de su vida cotidiana, generalmente ligados a celebraciones o momentos especiales.