Marcela Reyes responde sin filtros a quien dijo que su belleza es por procedimientos estéticos

Marcela Reyes volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su cuenta de Instagram, espacio que suele usar para interactuar con sus millones de seguidores.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es operado de urgencia por fallas en el corazón

¿Cuál fue la reacción de Marcela Reyes tras comentario de fan sobre su belleza?

La DJ y productora colombiana recibió comentarios de todo tipo, algunos de apoyo y otros relacionados con su apariencia física.

Como suele ocurrir en este tipo de dinámicas, no todos los mensajes pasaron desapercibidos.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio fue hospitalizado: su hermana Cintia viajó de urgencia y dio detalles sobre lo sucedido

Uno de los comentarios llamó especialmente la atención al insinuar que su belleza se debía a los procedimientos estéticos que se ha realizado, lo que llevó a Marcela Reyes a responder de forma directa.

La DJ compartió en su cajita de preguntas la frase: “Hablemos cosas de las cuales nunca se ha hablado”, lo que dio paso a varias respuestas directas por parte de Marcela Reyes. Ante uno de los comentarios, la influencer decidió reaccionar con un video.

En la grabación, Marcela se mostró a las 10:05 de la noche lista para entrenar en el gimnasio de su casa, mientras enseñaba las máquinas y las adecuaciones que tiene este espacio para hacer ejercicio.

Marcela Reyes enfrenta crítica sobre su belleza. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Marcela Reyes asegura que sus procedimientos estéticos requieren disciplina y ejercicio?

Asimismo, la influencer explicó que los procedimientos estéticos no se cuidan solos y que requieren disciplina. “Con una alimentación balanceada y con ejercicio, porque si no, se pierden”, expresó, dejando claro que el mantenimiento es clave.

Artículos relacionados Carolina Gómez Así fue la reacción de Carolina Gómez tras la enfermedad de Yeferson Cossio: “Todo va a estar bien”

“Hasta para tener cirugías hay que tener disciplina, hasta para estar operada”, afirmó mientras mostraba sus piernas y brazos tonificados, recalcando que ese resultado no se logra únicamente con procedimientos.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la DJ colombiana se refiere a este tipo de comentarios por parte de sus seguidores. Recientemente, también reaccionó a un fan que le dijo que estaba “gorda”.

En esa ocasión, Marcela Reyes respondió de forma directa con un video en el que mostró su figura luciendo un atuendo navideño, en el que se le veía una silueta estilizada.

Por ahora, Marcela Reyes continúa respondiendo sin filtros a los comentarios que recibe sobre su cuerpo, tema que en varias ocasiones ha generado debate entre sus seguidores.