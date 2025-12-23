Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes responde sin filtros a quien dijo que su belleza es por procedimientos estéticos

Marcela Reyes respondió a comentarios sobre su belleza y habló del cuidado y disciplina tras procedimientos estéticos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Marcela Reyes estalla tras comentario de fan
Marcela Reyes enfrenta crítica sobre su belleza. (Foto: Canal RCN)

Marcela Reyes volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su cuenta de Instagram, espacio que suele usar para interactuar con sus millones de seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de Marcela Reyes tras comentario de fan sobre su belleza?

La DJ y productora colombiana recibió comentarios de todo tipo, algunos de apoyo y otros relacionados con su apariencia física.

Como suele ocurrir en este tipo de dinámicas, no todos los mensajes pasaron desapercibidos.

Artículos relacionados

Uno de los comentarios llamó especialmente la atención al insinuar que su belleza se debía a los procedimientos estéticos que se ha realizado, lo que llevó a Marcela Reyes a responder de forma directa.

La DJ compartió en su cajita de preguntas la frase: “Hablemos cosas de las cuales nunca se ha hablado”, lo que dio paso a varias respuestas directas por parte de Marcela Reyes. Ante uno de los comentarios, la influencer decidió reaccionar con un video.

En la grabación, Marcela se mostró a las 10:05 de la noche lista para entrenar en el gimnasio de su casa, mientras enseñaba las máquinas y las adecuaciones que tiene este espacio para hacer ejercicio.

Marcela Reyes estalla tras comentario de fan
Marcela Reyes enfrenta crítica sobre su belleza. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Marcela Reyes asegura que sus procedimientos estéticos requieren disciplina y ejercicio?

Asimismo, la influencer explicó que los procedimientos estéticos no se cuidan solos y que requieren disciplina. “Con una alimentación balanceada y con ejercicio, porque si no, se pierden”, expresó, dejando claro que el mantenimiento es clave.

Artículos relacionados

“Hasta para tener cirugías hay que tener disciplina, hasta para estar operada”, afirmó mientras mostraba sus piernas y brazos tonificados, recalcando que ese resultado no se logra únicamente con procedimientos.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la DJ colombiana se refiere a este tipo de comentarios por parte de sus seguidores. Recientemente, también reaccionó a un fan que le dijo que estaba “gorda”.

En esa ocasión, Marcela Reyes respondió de forma directa con un video en el que mostró su figura luciendo un atuendo navideño, en el que se le veía una silueta estilizada.

Por ahora, Marcela Reyes continúa respondiendo sin filtros a los comentarios que recibe sobre su cuerpo, tema que en varias ocasiones ha generado debate entre sus seguidores.

Marcela Reyes estalla tras comentario de fan
Marcela Reyes enfrenta crítica sobre su belleza. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón tiene pareja? Yina Calderón

¿Yina Calderón tiene nueva pareja? Video despierta rumores sobre un nuevo romance

Un video cantando una canción de Karol G volvió a poner a Yina Calderón en el centro de la conversación y abrió dudas sobre si tiene nueva pareja.

Laura de León recuerda a su mamá. Laura de León

Laura de León compartió un sentido mensaje sobre su mamá y recordó las navidades que vivieron juntas

Laura de León abrió su corazón en redes sociales al recordar a su mamá con un mensaje lleno de nostalgia y amor.

María Sol Messi, hermana de Messi sufrió accidente de tránsito Talento internacional

Hermana de Lionel Messi sufrió accidente de tránsito en Miami: esto es lo que se sabe

La hermana de Messi sufrió varias fracturas en el accidente de tránsito, por lo que debió aplazar su boda prevista para enero.

Lo más superlike

Muere Adam the Woo, el reconocido youtuber de 51 años Talento internacional

Muere Adam the Woo a los 51 años: esto se sabe del fallecimiento del popular youtuber

Autoridades de Florida confirmaron la muerte de Adam the Woo, uno de los youtubers más influyentes del turismo digital.

Enrique Iglesias anuncia la llegada de su cuarto hijo Talento internacional

Enrique Iglesias sorprende al confirmar la llegada de su cuarto hijo: así luce el recién nacido

fallecio actriz de modern family Talento internacional

Falleció reconocida actriz de Modern Family y Karate Kid

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn