Así fue la reacción de Carolina Gómez tras la enfermedad de Yeferson Cossio: “Todo va a estar bien”

Carolina Gómez expresó su apoyo a Yeferson Cossio tras revelar su hospitalización y problema del corazón.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El emotivo mensaje de Carolina Gómez a Yeferson Cossio tras su delicado estado de salud
Yeferson Cossio hospitalizado: así fue el mensaje que Carolina Gómez le dedicó. (Foto: Canal RCN)

Luego de que Yeferson Cossio se mostrara hospitalizado, su novia, Carolina Gómez, decidió dedicarle un emotivo mensaje para brindarle apoyo en este momento.

¿Qué dijo Carolina Gómez tras la enfermedad de Yeferson Cossio?

La también influencer, con quien Cossio mantiene una relación de más de tres años, se pronunció a través de sus historias de Instagram, red social en la que suma más de 2,7 millones de seguidores, donde compartió palabras de respaldo y acompañamiento.

Este domingo se conoció, a través de Cintia Cossio, que el influencer antioqueño atravesaba un delicado momento de salud por el cual debió ser hospitalizado, sin que se entregaran mayores detalles al respecto.

Por su parte, Carolina Gómez compartió un emotivo video en el que aparece junto a él en el mar, donde se le ve cariñosa dándole un beso en la mejilla, acompañado del mensaje: “Te amo, mi amor”.

Este lunes 22 de diciembre, Carolina Gómez volvió a pronunciarse y decidió compartir con sus seguidores una nueva imagen junto al influencer.

En la fotografía, Yeferson Cossio aparece hospitalizado, mientras ella permanece a su lado. La imagen estuvo acompañada por el mensaje: “Todo va a estar bien, te amo”.

¿Cuál fue la reacción de Carolina Gómez tras revelarse el estado de salud de Yeferson Cossio?

Con una publicación en su cuenta de Instagram, Yeferson Cossio decidió romper el silencio y dar detalles sobre su estado de salud, luego de mostrarse hospitalizado. En el video, el creador de contenido reveló que presenta problemas en el corazón.

Posteriormente, el influencer compartió más información con sus seguidores quienes se mostraban preocupados debido a su estado de salud.

Además de dar un parte de tranquilidad, Cossio confirmó que deberá someterse a una pequeña intervención quirúrgica.

Ante esta situación, sus hermanas, Cintia y Gissela, junto a su novia Carolina, quienes lo acompañan en el hospital, compartieron una imagen en la que aparecen los cuatro abrazados, mostrando su apoyo en este momento.

“Ya casi me entran a la intervención en el corazón. Todo va a estar bien”, fueron sus palabras, mientras sus seguidores permanecen atentos a la evolución de su recuperación.

