Karina García estalla de emoción al ver a Ozuna en vivo y su reacción causa revuelo

La modelo paisa Karina García se apoderó recientemente de las tendencias en Colombia, luego de que se viralizaran varios videos en los que se le ve compartiendo diferentes momentos junto al streamer colombiano Westcol.

¿Qué pasó entre Karina García y Westcol durante la transmisión?

Los clips comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente llamaron la atención de los usuarios, quienes notaron una cercanía entre ambos durante una transmisión en vivo.

En uno de los momentos más comentados, la modelo apareció en medio de una situación que fue calificada como tensa, en la que también se dejó ver el cantante Blessd.

Durante el encuentro, Karina García se mostró cercana a Westcol y posteriormente de fiesta que fue compartida por la misma modelo paisa donde vivió uno sus momentos como fan de un reconocido artista.

“Mi canción favorita”: Karina García enloquece al ver a Ozuna. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la reacción de Karina García al conocer a Ozuna?

Posteriormente, la modelo paisa también compartió con sus seguidores un momento especial que vivió durante la celebración.

A través de sus redes sociales, mostró el instante en el que pudo disfrutar en vivo de la presentación del cantante puertorriqueño Ozuna.

Karina reaccionó justo cuando el artista comenzó a interpretar una de sus canciones. Visiblemente emocionada, miró a la cámara y expresó: “Mi canción favorita”, mientras gritaba y disfrutaba del reconocido tema.

Minutos después, la modelo se acercó al escenario mientras Ozuna, micrófono en mano, continuaba cantando. En medio del ambiente fiestero, Karina volvió a repetir la frase mientras coreaba y bailaba el tema ‘Farsante’, sin ocultar su entusiasmo.

En los videos se le ve cantando a todo pulmón, gritando algunas frases de la canción y disfrutando del momento, lo que sin duda generó cientos de comentarios tras mostrar su reacción al ver al artista puertorriqueño.

Las reacciones no se hicieron esperar y estuvieron divididas. Mientras algunos seguidores elogiaron nuevamente su belleza y le enviaron mensajes para que disfrutara de la vida y de los momentos, lejos del ‘hate’ que recibe en redes sociales, otros, por el contrario, criticaron a la modelo Karina García con comentarios en los que cuestionaban su actitud, como: “¿Así será de intensa para todo?”.