Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García estalla de emoción al ver a Ozuna en vivo y su reacción causa revuelo

Karina García vive su momento fan con Ozuna y provoca opiniones divididas: “¿Así será de intensa para todo?”.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García vive su momento fan con Ozuna
“Mi canción favorita”: Karina García enloquece al ver a Ozuna. (Fotos: Canal RCN y AFP)

La modelo paisa Karina García se apoderó recientemente de las tendencias en Colombia, luego de que se viralizaran varios videos en los que se le ve compartiendo diferentes momentos junto al streamer colombiano Westcol.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Karina García y Westcol durante la transmisión?

Los clips comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente llamaron la atención de los usuarios, quienes notaron una cercanía entre ambos durante una transmisión en vivo.

En uno de los momentos más comentados, la modelo apareció en medio de una situación que fue calificada como tensa, en la que también se dejó ver el cantante Blessd.

Artículos relacionados

Durante el encuentro, Karina García se mostró cercana a Westcol y posteriormente de fiesta que fue compartida por la misma modelo paisa donde vivió uno sus momentos como fan de un reconocido artista.

Karina García vive su momento fan con Ozuna
“Mi canción favorita”: Karina García enloquece al ver a Ozuna. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la reacción de Karina García al conocer a Ozuna?

Posteriormente, la modelo paisa también compartió con sus seguidores un momento especial que vivió durante la celebración.

Artículos relacionados

A través de sus redes sociales, mostró el instante en el que pudo disfrutar en vivo de la presentación del cantante puertorriqueño Ozuna.

Karina reaccionó justo cuando el artista comenzó a interpretar una de sus canciones. Visiblemente emocionada, miró a la cámara y expresó: “Mi canción favorita”, mientras gritaba y disfrutaba del reconocido tema.

Minutos después, la modelo se acercó al escenario mientras Ozuna, micrófono en mano, continuaba cantando. En medio del ambiente fiestero, Karina volvió a repetir la frase mientras coreaba y bailaba el tema ‘Farsante’, sin ocultar su entusiasmo.

Karina García vive su momento fan con Ozuna
“Mi canción favorita”: Karina García enloquece al ver a Ozuna. (Foto: Canal RCN)

En los videos se le ve cantando a todo pulmón, gritando algunas frases de la canción y disfrutando del momento, lo que sin duda generó cientos de comentarios tras mostrar su reacción al ver al artista puertorriqueño.

Las reacciones no se hicieron esperar y estuvieron divididas. Mientras algunos seguidores elogiaron nuevamente su belleza y le enviaron mensajes para que disfrutara de la vida y de los momentos, lejos del ‘hate’ que recibe en redes sociales, otros, por el contrario, criticaron a la modelo Karina García con comentarios en los que cuestionaban su actitud, como: “¿Así será de intensa para todo?”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karol G habría terminado con Feid Feid

Hermana de Karol G habría confirmado ruptura entre la artista y Feid: así lo hizo

En medio de rumores de ruptura con Feid, Jessica Giraldo, hermana de Karol G, dejó sorpresiva publicación que habría confirmado la ruptura de ambos.

Karen Sevillano Karen Sevillano

Karen Sevillano mostró el resultado definitivo de su figura tras meses de recuperación: así quedó

Karen Sevillano expuso su físico tiempo después de hacerse un cambio que no todas serían capaces de aceptarlo.

Yeferson Cossio se pronuncia tras fallarle el corazón. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio se pronuncia antes de su intervención en el corazón: "Todo va a estar bien"

Yeferson Cossio transmitió tranquilidad antes de entrar a su intervención cardíaca, rodeado de sus seres queridos.

Lo más superlike

Juanse Laverde revela sus intenciones en La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Juanse Laverde lanza contundente mensaje y revela sus intenciones en La casa de los famosos 3

Juanse Laverde habló sobre su ingreso a La casa de los famosos 3 y aseguró que está preparado para cumplir su plan en el reality.

Tumba con flores. Diomedes Díaz

Así quedó la tumba de Diomedes Díaz tras su reciente remodelación en Valledupar

Regalos Curiosidades

La IA recomienda los 5 mejores regalos para un hijo en Navidad, ¿cuáles son?

El esfuerzo moderado mejora el consumo de oxígeno y la salud del corazón. Salud

¿Caminar es suficiente? expertos advierten por qué no siempre cuenta como ejercicio

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn