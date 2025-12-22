Lina Tejeiro conmueve al mostrar el detalle que le hicieron tras la partida de su perrito Romeo

Lina Tejeiro reveló recientemente una noticia que conmovió a sus seguidores al confirmar el fallecimiento de Romeo, su perrito de raza pomerania.

En medio del dolor por la pérdida, la actriz compartió que recibió un regalo especial, con el que podrá recordar de una manera significativa lo que este animalito representó en su vida y el vínculo que compartieron.

¿Cuál fue el emotivo regalo que recibió Lina Tejeiro para recordar a Romeo?

A través de las historias de Instagram, donde suma millones de seguidores, la actriz, presentadora y creadora de contenido compartió imágenes del detalle que recibió. Se trata de un cuadro con cuatro fotografías de Romeo, acompañado de una cinta con la imagen de su perrito.

Así fue el homenaje que recibió Lina Tejeiro para recordar a Romeo. (Foto: Canal RCN)

Además, mostró otro cuadro ilustrado con el rostro de Romeo, así como un portarretratos en el que aparecen no solo él, sino también otro de sus perritos que falleció hace un tiempo, junto a sus otras tres mascotas: su gato y dos perritos más.

Al compartir las imágenes, Lina escribió un mensaje breve pero emotivo: “Me hicieron muy feliz”.

¿Qué le pasó a Romeo, el perro de Lina Tejeiro?

Este homenaje llegó días después de que Lina Tejeiro contara a sus seguidores la difícil situación que atravesaba su mascota.

En ese momento, la actriz reveló que Romeo padecía una enfermedad que lo mantuvo cerca de un mes en tratamiento, incluso bajo hospitalización.

Según explicó Tejeiro, el perrito había sido diagnosticado con pancreatitis, por lo que debía llevar una alimentación especial y permanecer bajo supervisión médica veterinaria.

La actriz también compartió que, en uno de los momentos más complejos, tuvo que tomar la decisión de cumplir con compromisos laborales y asistir a una obra de teatro, a pesar de la preocupación por la salud de su mascota. Esta situación la relató en un video que conmovió a sus seguidores.

En varias publicaciones, Lina Tejeiro se ha mostrado visiblemente afectada tras lo sucedido y ha expresado su dolor con palabras contundentes: “Me duele, me duele muchísimo el alma, siento que se fue un pedacito de mí”, dijo en un reciente video en sus redes sociales.