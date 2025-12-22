Aida Victoria Merlano recibió entre lágrimas su lujosa compra y no estuvo sola: así lo mostró

La influencer barranquillera Aida Victoria Merlano sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar la reciente y lujosa compra que realizó, convirtiéndose rápidamente en tema de conversación en redes sociales.

¿Qué mostró Aida Victoria Merlano sobre su compra?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 8 millones de seguidores, la creadora de contenido compartió un emotivo video en el que reveló que se compró la camioneta de sus sueños.

En el clip, Aida Victoria aparece luciendo un vestido negro, visiblemente emocionada, mientras muestra su camioneta blanca. Con una copa de champaña en la mano y entre lágrimas, celebró este logro personal que marca un momento especial en su vida, luego de sus reciente polémicas amorosa.

Más allá de presumir su nueva adquisición, la barranquillera llegó muy bien acompañada de su hijo Emiliano, de tan solo cinco meses, quien se llevó todas las miradas por su ternura.

Aida Victoria Merlano presumió su lujosa camioneta. (Foto: Canal RCN)

Además, Aida Victoria aprovechó la publicación para dar una importante noticia a sus seguidores, pues ese mismo día también se realizó el lanzamiento de su libro, coincidiendo con la entrega de la camioneta.

“Trabajen duro y sueñen el doble”, escribió la influencer junto al video.

¿Cómo reaccionaron los seguidores a la lujosa camioneta de Aida Victoria Merlano?

La publicación se llenó rápidamente de corazones, elogios y mensajes de apoyo. Comentarios como:

“Botón para los que nos alegramos por Aida y se nos aguaron los ojos” o “Bien merecido”, destacaron entre las reacciones.

Sin embargo, otros usuarios también hicieron referencia a su reciente ruptura con el padre de Emiliano, Juan David Tejada, dejando mensajes como: “Con esa mamá, ¿para qué ‘papá’?”.

Además de sus seguidores, varios famosos e influencers también se alegraron por la reciente adquisición de Aida Victoria Merlano. Entre ellos, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, La Jesuu, quien comentó: “Mi retoñito y mi chica”.

Asimismo, Lily Díaz, la hermana del fallecido cantante Martín Elías, reaccionó con un emotivo mensaje al escribir: “Me encanta”, acompañado de un corazón rojo.