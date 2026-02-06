Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se abrieron las votaciones para salvar a tu pareja favorita en La casa de los famosos: aquí los pasos

Te mostramos el paso a paso para evitar que tu pareja favorita salga de La casa de los famosos Colombia 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Votaciones en La casa de los famosos Colombia
Votaciones abiertas para salvar a parejas en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

Se abrieron las votaciones en La casa de los famosos Colombiapara que puedas salvar a tu pareja favorita y no quede por fuera de la competencia.

Esta semana El Jefe activó el superpoder dúo donde los participantes han tenido que competir en parejas, las cuales fueron conformadas por los líderes de la semana Beba y Valentino Lázaro.

beba y valentino lideres de la semana en la casa de los famosos

Las parejas que cayeron a placa fueron Jay Torres y Juan Palau, Alexa Torrex y Yuli Ruiz, Sara Uribe y Marilyn Patiño, y Manuela Gómez y Campanita.

Manuela Gómez y Campanita, y Alexa Torrex y Yuli Ruiz fueron nominados por sus compañeros tras haber obtenido la mayoría de los votos.

Sara Uribe y Marilyn Patiño quedaron nominadas por los líderes de la semana, Beba y Valentino.

Jay Torres y Juan Palau fueron nominados por el público, obteniendo la menor votación de los seguidores del programa y quienes además no tuvieron la posibilidad de salvarse.

Cabe señalar que Lorena Altamirano y Juanse Laverde salieron de la placa tras ser salvados por los líderes Valentino y Beba, luego de haber sido nominados por la más reciente eliminada, la modelo Sofía Jaramillo.

Para que tu pareja favorita no salga de La casa de los famosos Colombia debes seguir estos sencillos pasos:

  • Ingresa al sitio web de La casa de los famosos Colombia.
  • Regístrate o inicia sesión en tu cuenta.
  • Haz clic en el botón de “Votaciones" y "Votaciones eliminación”.
  • Elige a tu pareja favorita y da clic en Votar.

No olvides que las votaciones las puedes realizar cada cuatro horas de manera totalmente gratuita desde cualquier dispositivo móvil.

votaciones abiertas en eliminacion doble en la casa de los famosos

Los votos se hacen de manera positiva, es decir, que las parejas que elijas son porque quieres que sigan en la competencia.

Las votaciones se cerrarán el domingo 8 de febrero una vez los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán lo indiquen en la gala.

Para conocer quiénes quedaron eliminados este 8 de febrero en la gala de doble eliminación, recuerda conectarte a las 8 p.m. por la pantalla y la aplicación del Canal RCN.

