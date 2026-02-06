Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Línea de vida de Valentino en La casa de los famosos; contó cuando estuvo en coma

El influenciador Valentino reveló en La casa de los famosos Colombia los momentos que han marcado su vida.

Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia
Valentino Lázaro abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El influenciador Valentino Lázaro se sinceró con la presentadora Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia tras la sección 'La línea de la vida', donde habló de los momentos que más lo han marcado.

¿Cómo fue la infancia de Valentino Lázaro?

Valentino nació en 1999 bajo una familia tradicional conformada por su madre, su padre y tres hijos. Es el hermano del medio.

valentino y su infancia en la casa de los famosos

En 2019, su padre falleció a causa de un paro cardíaco mientras desayunaba. En ese momento, Valentino se encontraba estudiando en Nueva York, por lo que no pudo despedirse de él. Tras lo ocurrido, regresó a Colombia.

Valentino contó que su padre era paciente psiquiátrico y que él también recibió ese diagnóstico, condición que señaló como heredada.

Indicó que nunca habló con su padre sobre su orientación, por lo que por mucho tiempo se culpó por no haberle hecho dicha confesión.

¿Cuál fue el momento que cambió la vida de Valentino Lázaro?

Después de la muerte de su padre, relató que consumió dr*gas y tomó decisiones que hoy reconoce como equivocadas, pero de las que no se arrepiente.

valentino sobre su vida en la casa de los famosos

Explicó que atravesaba un momento en el que buscaba hacerse daño y durante ese periodo tuvo una fiesta de tres días que lo llevó sufrir una sobred*sis y caer en coma. Desde entonces, aseguró que no volvió a consumir sustanci*s, priorizando su salud física y mental.

En 2020 comenzó a crear contenido para redes sociales. Inicialmente, sus videos estaban enfocados en confrontaciones, pero con el tiempo decidió mostrar aspectos personales que antes no compartía.

Su llegada a La casa de los famosos Colombia representó el cumplimiento de un objetivo personal, pues participar en el reality hacía parte de sus sueños a cumplir.

Al resumir su historia en una frase, Valentino la definió como: “aprendizaje”.

 

