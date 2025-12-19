Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El desgarrador momento del perro de Lina Tejeiro tras la pérdida de Romeo: “Cómo lo busca”

El otro perrito de Lina Tejeiro conmueve a seguidores al reaccionar ante la ausencia de Romeo, su Pomerania fallecido.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El emotivo momento del otro perro de Lina Tejeiro tras la pérdida de Romeo
El conmovedor gesto del perro de Lina Tejeiro frente a la ausencia de Romeo. (Foto: Canal RCN)

Recientemente, Lina Tejeiro reveló una triste noticia a sus seguidores al confirmar que su perrito de raza Pomerania, Romeo, había fallecido, una pérdida que dejó en evidencia el profundo dolor que atraviesa.

Artículos relacionados

¿De qué murió Romeo, el perro de Lina Tejeiro?

Según contó la actriz, ese día tuvo que tomar la difícil decisión de quedarse con su perrito o asistir a una presentación de teatro que tenía programada; sin embargo, al llegar a casa se encontró con una dolorosa noticia.

“Me duele, me duele muchísimo el alma, siento que se fue un pedacito de mí”, expresó en un video.

Artículos relacionados

Romeo la había acompañado durante varios años y llegó a su vida cuando apenas era un cachorro.

El emotivo momento del otro perro de Lina Tejeiro tras la pérdida de Romeo
El conmovedor gesto del perro de Lina Tejeiro frente a la ausencia de Romeo. (Foto: Canal RCN)

Lina recordó el carácter especial de su mascota y compartió algunos momentos de su convivencia diaria: “Molestaba a Davinci todo el tiempo, peleaba con Kimi, me mordía el pantalón. Hoy mi casa se siente muy distinta. Romeo ladraba por todo y ahora solo hay silencio”.

En otra publicación, la actriz reveló que su perrito sufrió una pancreatitis que lo mantuvo bajo supervisión médica durante casi cuatro meses y hospitalizado por un mes completo, tiempo en el que tuvo una alimentación y cuidados especiales.

Artículos relacionados

¿Cómo recuerda Lina Tejeiro a Romeo y cómo reaccionó su otro perrito?

Tras algunos días de lo ocurrido, Lina Tejeiro decidió compartir un emotivo video en el que se ve al otro perrito olfateando la caja donde reposan los restos de Romeo, un momento desgarrador y conmovedor al ver cómo reacciona ante la ausencia de su compañero.

La caja, de color café, estaba colocada en un estante dentro de la casa de la actriz y tenía una fotografía de Romeo, en el que sin duda recordara la presencia del animalito.

El emotivo momento del otro perro de Lina Tejeiro tras la pérdida de Romeo
El conmovedor gesto del perro de Lina Tejeiro frente a la ausencia de Romeo.(Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse la publicación de Lina Tejeiro en cuestión de minutos se llenó de corazones y cientos de comentarios de apoyo y tristeza: “cada que veo un video que sube lloró”.

Mientras otros se enfocaron en la reacción del Yorkshire Terrier, el otro perro de la actriz: “increíble como lo busca”, acompañados de emojis de tristeza.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mamá de B-King conmovió al recordar al cantante con un desgarrador mensaje previo a Navidad Talento nacional

Mamá de B-King recordó al difunto cantante con un desgarrador mensaje a días de Navidad

A pocos días de Navidad, mamá de B-King recordó al difunto cantante con desgarrador mensaje que conmovió a sus fans.

Yeferson Cossio sorprendió al interactuar con un animal exótico. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio causa revuelo al interactuar con una especie exótica: "Los animales siempre me quieren”

Yeferson Cossio sorprendió en redes al compartir un momento inesperado junto a un animal exótico durante su estadía en Cartagena.

Jessi Uribe sorprendió a sus fanáticos con anuncio inesperado que nadie vio venir Jessi Uribe

El anuncio de Jessi Uribe que nadie esperaba y que tomó por sorpresa a sus fanáticos

Jessi Uribe sorprendió con anuncio inesperado que desató emoción entre sus seguidores.

Lo más superlike

Marilyn Patiño en la casa de los famosos La casa de los famosos

Marilyn Patiño, la actriz caleña que entra a La casa de los famosos Colombia 2026

Marilyn Patiño entra a La casa de los famosos Colombia 2026 con una gran trayectoria en la TV dispuesta a mostrar una nueva faceta de ella.

Fans enloquecen con la foto navideña de Shakira Shakira

Shakira causó revuelo tras mostrar foto navideña y fans enloquecen por su belleza

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli asisten a la 35° Premio Lo Nuestro en el Miami-Dade Arena. Christian Nodal

Juez mexicano acepta demanda de Nodal contra Cazzu por manutención

Miss Cuba revela cómo Miss Universo logró unir a sus padres ocho años después del divorcio Miss Universo

Miss Cuba sorprende al confesar que Miss Universo unió a sus padres tras años separados

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?