El desgarrador momento del perro de Lina Tejeiro tras la pérdida de Romeo: “Cómo lo busca”

Recientemente, Lina Tejeiro reveló una triste noticia a sus seguidores al confirmar que su perrito de raza Pomerania, Romeo, había fallecido, una pérdida que dejó en evidencia el profundo dolor que atraviesa.

¿De qué murió Romeo, el perro de Lina Tejeiro?

Según contó la actriz, ese día tuvo que tomar la difícil decisión de quedarse con su perrito o asistir a una presentación de teatro que tenía programada; sin embargo, al llegar a casa se encontró con una dolorosa noticia.

“Me duele, me duele muchísimo el alma, siento que se fue un pedacito de mí”, expresó en un video.

Romeo la había acompañado durante varios años y llegó a su vida cuando apenas era un cachorro.

El conmovedor gesto del perro de Lina Tejeiro frente a la ausencia de Romeo. (Foto: Canal RCN)

Lina recordó el carácter especial de su mascota y compartió algunos momentos de su convivencia diaria: “Molestaba a Davinci todo el tiempo, peleaba con Kimi, me mordía el pantalón. Hoy mi casa se siente muy distinta. Romeo ladraba por todo y ahora solo hay silencio”.

En otra publicación, la actriz reveló que su perrito sufrió una pancreatitis que lo mantuvo bajo supervisión médica durante casi cuatro meses y hospitalizado por un mes completo, tiempo en el que tuvo una alimentación y cuidados especiales.

¿Cómo recuerda Lina Tejeiro a Romeo y cómo reaccionó su otro perrito?

Tras algunos días de lo ocurrido, Lina Tejeiro decidió compartir un emotivo video en el que se ve al otro perrito olfateando la caja donde reposan los restos de Romeo, un momento desgarrador y conmovedor al ver cómo reacciona ante la ausencia de su compañero.

La caja, de color café, estaba colocada en un estante dentro de la casa de la actriz y tenía una fotografía de Romeo, en el que sin duda recordara la presencia del animalito.

Como era de esperarse la publicación de Lina Tejeiro en cuestión de minutos se llenó de corazones y cientos de comentarios de apoyo y tristeza: “cada que veo un video que sube lloró”.

Mientras otros se enfocaron en la reacción del Yorkshire Terrier, el otro perro de la actriz: “increíble como lo busca”, acompañados de emojis de tristeza.