Marcelo Cezán rompe el silencio y adelanta sorpresas nunca vistas en La casa de los famosos 3

Se acerca el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, y Marcelo Cezán adelantó cambios clave en una reveladora confesión.

¿Cuál fue la reacción de Marcelo Cezán a la fecha de estreno de La casa de los famosos Colombia 3?

Marcelo Cezán, quien se sumó como presentador en la segunda temporada, también se pronunció sobre lo que traerá esta nueva etapa del exitoso reality de convivencia.

Tanto él como Carla Giraldo han dado algunos adelantos de lo que será esta temporada, que desde ya tiene a los seguidores dando de qué hablar.

Ambos presentadores de La casa de los famosos Colombia ya tienen las llaves de apertura de la Casa 3, desde donde estarán al frente de las galas, entrevistarán a los participantes y entregarán la información oficial a los habitantes.

Por esta razón, Marcelo Cezán reaccionó de inmediato al anuncio del Canal RCN sobre la fecha de estreno, compartiendo la publicación en sus redes sociales y dejando claro su entusiasmo con el mensaje: “Nos fuimos”.

¿Qué dijo Marcelo Cezán sobre las cambios que tendrá La casa de los famosos Colombia 3?

En una reciente entrevista para el programa matutino Mañana Express, tanto él como Carla Giraldo anticiparon que los famosos se enfrentarán a una experiencia distinta a la de ediciones anteriores.

Durante la conversación, Carla Giraldo aseguró que la casa tendrá importantes modificaciones, así como nuevos juegos y dinámicas que elevarán la tensión entre los participantes. “Vamos a tenerlos al límite, al borde”, afirmó la presentadora.

Por su parte, Marcelo Cezán sorprendió al revelar que la tercera entrega incluirá un elemento nunca antes visto en el programa.

“Los participantes tendrán por primera vez un espacio donde ellos…”, alcanzó a decir, antes de detenerse y disculparse entre risas por estar a punto de revelar más de la cuenta.

Ante la insistencia de la periodista del matutino, intentó retomar la idea, pero terminó guardando silencio, aumentando así la expectativa que no para de crecer al lanzamiento oficial que será el próximo, 12 de enero a las 8 de la noche.

Con el anuncio oficial de su regreso, tanto la producción como sus presentadores han comenzado a calentar motores a esta montaña de emociones.