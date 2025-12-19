Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carla Giraldo no se quedó callada y reaccionó a la tercera temporada de La casa de los famosos

Carla Giraldo compartió la imagen oficial de la tercera temporada y anunció su inicio con un contundente mensaje.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reacción de Carla Giraldo al inicio de La casa de los famosos Colombia 3
Así reaccionó Carla Giraldo al inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos . (Foto: Canal RCN)

Se acerca el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y su presentadora, Carla Giraldo, compartió su emoción por el inicio del exitoso reality de convivencia a través de sus redes sociales.

¿Cómo reaccionó Carla Giraldo al inicio de La casa de los famosos Colombia 3?

Este jueves 18 de diciembre, el Canal RCN confirmó que el próximo lunes 12 de enero a las 8 p.m. llegará una nueva temporada que ya genera expectativa entre los seguidores, listos para vivir otra montaña rusa de emociones junto a los habitantes de la casa.

Carla Giraldo, quien desde la primera temporada ha estado al frente de las galas, entrevistando a los habitantes de la casa y entregando información oficial, regresa esta vez emocionada para una tercera entrega junto a su compañero de set, Marcelo Cezán.

Tras el anuncio oficial, la presentadora replicó en sus redes la pieza comunitaria que primero había compartido Marcelo con el mensaje “nos fuimos”. Más tarde, publicó el video oficial en el que se muestran las llaves de la casa, con ambos presentadores representados como llaveros.

La reacción de Carla Giraldo al inicio de La casa de los famosos Colombia 3
Finalmente, Carla Giraldo acompañó el anuncio con un mensaje breve pero contundente: “Empezamos”. Una sola palabra fue suficiente para confirmar que ya está preparada para la llegada de la tercera temporada.

¿Qué dijo Carla Girado sobre la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, Carla Giraldo habló sobre algunos de los detalles que traerá la tercera temporada en una reveladora entrevista para el programa matutino Mañana Express, en la que dejó claro que los televidentes se encontrarán con una casa renovada, nuevos juegos y mayores tensiones entre los participantes.

“Vamos a tenerlos al límite, al borde”, aseguró la presentadora, mientras que Marcelo Cezán también confesó que esta tercera temporada contará con un elemento que no se había visto antes.

La reacción de Carla Giraldo al inicio de La casa de los famosos Colombia 3
Asimismo, Carla extendió una invitación a los televidentes para que “vivan y sientan La casa de los famosos Colombia en este 2026, que está próximo a estrenarse”.

Y es que la verdadera novela de la vida real está a punto de comenzar. Desde ya, la expectativa es alta y la adrenalina se siente entre los seguidores del formato, que esperan una nueva temporada que ya da de qué hablar con los participantes confirmados y aquellos que aún están por revelarse.

 

