Manuela Ortiz, actual novia del youtuber Nicolás Arrieta, fue entrevistada en '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?' para hablar sobre la escena romántica que él protagonizó con Sara Uribe.

¿Qué dijo la novia de Nicolás Arrieta sobre la escena que tuvo el youtuber con Sara Uribe?

Durante una dinámica en La casa de los famosos Colombia, donde los participantes recrearon una escena de la telenovela 'Las de siempre', que se transmite a las 9:30 p.m. por el Canal RCN, Nicolás y Sara, quienes mostraron una cercanía evidente, hicieron que la novia del youtuber decidiera reaccionar.

Manuela Ortiz, novia de Nicolás Arrieta, se refirió a la escena del youtuber con Sara Uribe. (Foto: Canal RCN)

En vivo, el panelista del programa, Roberto Velásquez, la llamó para conocer su opinión sobre lo ocurrido, a lo que ella sin rodeos aseguró que confiaba plenamente en Nicolás e incluso le dio libertad para actuar como lo considerara necesario.

Asimismo, en forma de broma expresó que no le importaba que el influencer bogotano protagonizara un beso en estas actividades y manifestó que ojalá la pudieran incluir.

Que disfrute el proceso, o sea, en verdad todo bien, yo soy una persona muy segura y muy tranquila. A la final uno tiene que ser muy tranquilo y muy seguro para estar con un voltaje como es Nicolás", expresó.

¿Qué opinó la novia de Nicolás Arrieta sobre las escenas de los otros habitantes?

Manuela también comentó sobre las escenas de los demás participantes, señalando que fueron llevadas más allá de lo actoral y destacando que Nicolás las realizó con total profesionalismo.

De igual manera, dejó ver que se sentía respetada por la actitud que ha tenido el youtuber de 34 años a pesar de todos los shippeos que le han montado en redes sociales con otras participantes.

Manuela Ortiz, novia de Nicolás Arrieta, expresó sentirse segura de su relación con el youtuber. (Foto: Canal RCN)

¿Quién es la novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia?

La novia de Nicolás Arrieta es Manuela Ortiz, Comunicadora Social y Periodista y también su mánager.

Además de acompañarlo en su vida personal, se encarga de apoyarlo y coordinar aspectos de su carrera como youtuber e influencer, mostrando así un papel clave tanto dentro como fuera de las cámaras.

Manuela también es activa en redes sociales, donde comparte su estilo de vida, bailes y otras facetas personales, lo que le ha permitido ganarse seguidores y reconocimiento propio.

Su relación con Nicolás se ha caracterizado por la confianza y el respeto, incluso al pronunciarse sobre momentos mediáticos como su participación en La casa de los famosos Colombia.