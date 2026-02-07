Carolina Gómez lanzó indirecta que avivó los rumores de ruptura con Yeferson Cossio: “dicen algo…”
Carolina Gómez avivó rumores de ruptura con Yeferson Cossio tras lanzar indirecta en sus redes sociales.
Una reciente publicación de Carolina Gómez, la influencer conocida por ser la pareja sentimental de Yeferson Cossio, generó revuelo en redes tras compartir un curioso video en sus redes sociales.
¿Qué pasó entre Carolina Gómez y Yeferson Cossio que desató rumores en redes?
Por estos días se han generado varias especulaciones sobre que la pareja no estaría pasando por un buen momento, luego de que los seguidores del influencer antioqueño notaran que en los últimos días no se les ha visto juntos.
Y es que la pareja, compuesta por Yeferson Cossio y Carolina Gómez, solía mostrarse compartiendo muchos momentos en redes sociales, e incluso en los en vivos que suele hacer Cossio, Carolina siempre estaba junto a él.
Incluso, a Cintia Cossio le preguntaron recientemente si ellos habían terminado, durante una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en sus redes sociales. Aunque no confirmó nada, sus respuestas desataron nuevas especulaciones entre los fans.
Además, a Cossio se le ha visto muy enfocado en un nuevo proyecto laboral, en el que ha participado en varios eventos y se ha mostrado con distintas personas, pero llamó la atención que Carolina no estuviera presente.
¿Qué dijo Carolina Gómez que avivó rumores de ruptura con Yeferson Cossio?
Por lo que Carolina Gómez compartió a través de sus redes sociales un corto video en el que recreó un audio viral; sin embargo, generó revuelo por las palabras que se escuchan.
“Desafortunadamente no me puedo poner bótox porque quiero ver a las personas así cuando dicen algo estúpid0”.
Y es que hace unos días circuló un video en el que Yeferson Cossio habría admitido que, cuando empezó a salir con Carolina, le habría mandado a realizar algunos procedimientos estéticos.
Además, el nuevo proyecto de Cossio también está relacionado con procedimientos estéticos a otras mujeres, lo que desató aún más los rumores de que Carolina no estaría de acuerdo con esta iniciativa.
No obstante, ni Carolina ni Cossio han desmentido ni confirmado una posible ruptura en su relación, que ya lleva poco más de tres años y que recientemente también estuvo en medio de procedimientos médicos por parte de Cossio y una intervención en su corazón.
