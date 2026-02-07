Martina La Peligrosa promete tatuaje si Nacional gana la Sudamericana

La pasión por el fútbol volvió a mezclarse con el mundo del entretenimiento luego de que la página oficial de Atlético Nacional compartiera un fragmento de su espacio digital Faz Zone Verdolaga, en el que Martina La Peligrosa sorprendió con una promesa que no tardó en generar conversación entre hinchas y seguidores.

Martina dejó ver un lado mucho más cotidiano y familiar, alejándose del escenario musical para mostrarse como una mujer que comparte pasiones distintas con su esposo, Daniel Caballero, un reconocido hincha del conjunto antioqueño.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Carolina Gómez lanzó indirecta que avivó los rumores de ruptura con Yeferson Cossio: “dicen algo…”

¿Qué promesa hizo Martina La Peligrosa sobre Atlético Nacional?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Martina aseguró que, si Atlético Nacional gana la Copa Sudamericana en 2026, se hará un tatuaje en homenaje al equipo.

Según comentó, el diseño tendría forma de estrella, un símbolo cargado de significado para los aficionados y que representa los logros alcanzados por el club a lo largo de su historia.

La artista, quien ya luce varios tatuajes en su cuerpo, dejó claro que no se trataría de una decisión improvisada, sino de un gesto especial que uniría dos mundos importantes en su vida, el amor por su esposo y la conexión emocional que él mantiene con el equipo verdolaga.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano aparece recibiendo oxígeno y genera preocupación: ¿qué le pasó?

¿Cómo vive Daniel Caballero su pasión verdolaga junto a su esposa?

Daniel Caballero aprovechó el espacio para expresar lo que significa Atlético Nacional en su vida y habló con orgullo de su afición, de los rituales que acompañan cada partido y de cómo el fútbol se ha convertido en un punto de encuentro en su relación con Martina.

Martina La Peligrosa habló en Faz Zone Verdolaga sobre su promesa con Atlético Nacional.| Foto del Canal RCN.

Aunque reconoció que aún no ha logrado que ella se ponga oficialmente la camiseta del equipo, valoró el hecho de que lo acompañe al estadio y comparta esos momentos que para él son tan importantes.

El espacio mostró que, además del arte y la música, comparten experiencias cotidianas que fortalecen su vínculo, demostrando que las pasiones personales también pueden ser un puente dentro de la vida en pareja.

Artículos relacionados Blessd Manuela QM enciende rumores de ruptura con Blessd tras detalles que fans notaron en su cumpleaños

¿Cómo inició la historia de amor entre Martina La Peligrosa y Daniel Caballero?

Martina también aprovechó para recordar cómo conoció a su esposo, una historia que tiene como punto de partida el arte corporal, según contó, decidió tatuarse con él sin imaginar que ese encuentro cambiaría por completo su vida.

Martina La Peligrosa habló en Faz Zone Verdolaga sobre su promesa con Atlético Nacional. (Foto Canal RCN)

En medio de la sesión, Daniel la retó a rapear, y a partir de ahí se dio una conexión que fue creciendo con el tiempo.

La cantante ha compartido en sus redes que se conocieron el 29 de septiembre de 2021 y que, desde entonces, muchas cosas sucedieron hasta llegar al presente, para Martina, esa decisión espontánea de ir a tatuarse terminó siendo una de las más importantes de su vida, algo que no duda en reafirmar cada vez que habla de su relación.

El fragmento compartido por Atlético Nacional no solo mostró la ilusión de una posible promesa cumplida, sino también una historia de amor construida entre tatuajes, música y fútbol.