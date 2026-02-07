Sara Corrales emocionó al mostrar las pataditas de su bebé en el vientre: "parece boxeadora"

Sara Corrales publicó un video en el que dejó ver su pancita con los movimientos de su bebé, que ya empiezan a sentirse con fuerza.

En la grabación, se observa cómo su vientre se mueve de un lado a otro, comparando a su bebé con “una boxeadora” por la intensidad de las pataditas que ha comenzado a sentir.

¿Qué mostró Sara Corrales en el video?

El video que compartió la actriz captó un instante muy especial, los movimientos visibles de su bebé a través del abdomen y aunque reconoció que apenas logró grabar una parte de todo lo que estaba ocurriendo, el registro fue suficiente para generar miles de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de cariño y asombro.

Sara explicó que, aunque lleva pocas semanas de embarazo, ya percibe una energía sorprendente en los movimientos de su bebé, algo que incluso a ella misma la tomó por sorpresa.

Para muchos de sus seguidores, fue un recordatorio de cómo cada cuerpo vive el embarazo de forma distinta y de lo temprano que algunas madres pueden comenzar a notar estos cambios.

¿Cómo describió Sara Corrales la experiencia de sentir a su bebé?

Sara decidió comparó los movimientos con los de una boxeadora, dejó ver no solo la intensidad de las patadas, sino también el vínculo emocional que ya empieza a construir con su bebé.

Sara dijo que cuando los movimientos sean más evidentes, seguirá mostrándolos. | AFP: Gabe Ginsberg

La actriz también confesó que esos movimientos no se detuvieron ahí, y que lo que logró captar en video fue apenas un fragmento de todo lo que sintió en ese momento.

Según explicó, su bebé no para de moverse, y cada sensación le recuerda el milagro que está viviendo.

¿Qué planes tiene Sara Corrales para compartir su embarazo con sus seguidores?

Sara Corrales aseguró que este es solo el comienzo de muchos momentos que espera seguir compartiendo, y comentó que, a medida que los movimientos de su bebé se hagan aún más fuertes y evidentes, no dudará en mostrar nuevos registros de su embarazo, siempre desde el amor y el respeto por este proceso.

Sara Corrales compartió un video donde se ve cómo se mueve su pancita. (Foto Gustavo Caballero/AFP)

Sus seguidores, por su parte, han celebrado la transparencia con la que ha decidido mostrar esta faceta de su vida, resaltando la dulzura y naturalidad que transmite en cada publicación.

Sara Corrales no solo mostró un instante conmovedor, sino que reafirmó el vínculo cercano que mantiene con su comunidad, un embarazo que apenas comienza, pero que ya está cargado de emociones, movimientos inesperados y la promesa de muchos momentos que, según ella misma ha adelantado, no piensa guardar solo para sí.