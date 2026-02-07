La Barbie colombiana arremete contra Sofía Jaramillo: "te salve el pellejo muchas veces"

Un nuevo rifirrafe se ha generado entre Tatiana Murillo, conocida en redes como La Barbie colombiana, y Sofía Jaramillo, luego de que esta última la mencionara en una historia.

¿Qué pasó entre La Barbie colombiana y Sofía Jaramillo?

Luego de que Juan Martín Moreno, expareja de Laura González, revelara varios chats que comprometieron sentimentalmente a Sofía Jaramillo y su hermana Laura con él, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha publicado en sus historias de Instagram un mensaje dejando entrever que fue la Barbie colombiana la que sugirió que este hombre sacara a la luz estos detalles.

La Barbie colombiana y Sofía Jaramillo protagonizaron una discusión en redes sociales. (Fotos: Canal RCN)

Se filtró un video donde La Barbie colombiana le pidió a alguien que hiciera un live para at4c4rm3, qu3marm3 públicamente y destruirme", publicó.

Asimismo, aclaró que, aunque no conoce a la modelo paisa y no tiene interés en hacerlo, se preguntaba por qué actuó de esa manera, generando que la misma mujer le respondiera en redes sociales.

¿Qué le respondió La Barbie colombiana a Sofía Jaramillo tras sus declaraciones?

La Barbie colombiana de igual manera acudió a sus historias de Instagram, para dejar en claro que no tiene una relación con Juan Martín y le hizo saber a Jaramillo que trató de persuadir al empresario para que no revelara su historia de amor con ella.

Además, Tatiana contó que se había alegrado cuando el hombre le comentó que estaba saliendo con la modelo caleña, pero que quedaba sorprendida con sus declaraciones, afirmando que "le salvó el pellejo" en varias oportunidades.

La Barbie colombiana aseguró que no entiende por qué Sofía Jaramillo arremetió contra ella, cuando afirma que intentó ayudarla. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes al rifirrafe entre La Barbie colombiana y Sofía Jaramillo?

Tras conocerse las declaraciones de La Barbie, las opiniones se dividieron en redes sociales. Muchos usuarios le pidieron a la antioqueña mostrar mayor sororidad con las hermanas Jaramillo.

Otros, en cambio, consideraron que el mensaje de Sofía arremetiendo contra La Barbie fue innecesario, pues aseguraron que la verdad ya era conocida y no podía ocultarse.