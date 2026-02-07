Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura habló a sus fans sobre el difícil momento que atraviesa: "lloré demasiado"

La Segura se mostró triste y confesó atravesar un momento emocional complejo marcado por ansiedad e insomnio.

La Segura preocupó a sus seguidores luego de compartir una serie de historias en su cuenta de Instagram donde se mostró visiblemente afectada a nivel emocional.

Con un mensaje honesto y sin filtros, dejó entrever que atraviesa un momento difícil, generando una ola de reacciones, mensajes de apoyo.

La Segura decidió no entrar en detalles sobre las situaciones que la llevaron a ese estado, pero sí aseguró que más adelante en cuestión de horas o días se sentiría con la fuerza suficiente para contar lo que estaba ocurriendo.

¿Qué llevó a La Segura a abrir su corazón en redes sociales?

La Segura dejó claro que han sido días intensos y emocionalmente desgastantes. Reveló que la ansiedad se ha apoderado de sus noches, al punto de impedirle conciliar el sueño con normalidad.

 

En medio de esa vulnerabilidad, compartió una reflexión que llamó profundamente la atención, aseguró que, tras tres situaciones específicas que vivió durante el día, sintió por primera vez con fuerza que su destino está escrito por la mano de Dios.

Esta afirmación dio paso a un momento de introspección espiritual, en el que reconoció haber llorado mucho, pero también sentirse acompañada desde un plano más profundo.

¿Qué mensaje le envió La Segura a su hijo en medio de este momento?

La Segura publicó dos fotografías adicionales que mostraron una faceta mucho más reflexiva y maternal, en una de ellas, expresó su deseo de que, en el futuro, su hijo Lucca Baladán Segura se sienta orgulloso de la mujer y madre que ella está construyendo día a día, incluso en medio de las dificultades.

La Segura habló sobre si quiere tener otro hijo y cuándo piensa volver a ser mamá.
Sus palabras estuvieron cargadas de amor y responsabilidad emocional, dejando claro que, pese al dolor que atraviesa, su mayor motor sigue siendo su hijo, para muchos de sus seguidores, este mensaje reflejó la lucha interna de una mujer que intenta sostenerse fuerte no solo por sí misma, sino por el ejemplo que quiere dejar en su familia.

¿Cómo destacó La Segura el apoyo de su esposo en este proceso?

La Segura dedicó un mensaje especial a su esposo, Ignacio Baladán, a quien agradeció por ser luz en su camino, reconoció el amor, la paciencia y el acompañamiento que él le ha brindado en este momento complejo, resaltando la importancia de contar con una pareja que sostenga incluso en los días más oscuros.

La Segura se sorprendió por el gesto.
Cientos de mensajes llenos de empatía, palabras de aliento y experiencias personales inundaron sus redes, demostrando que su comunidad no solo la sigue por su contenido, sino también por la honestidad con la que ha decidido mostrarse.

La Segura ha pedido tiempo y comprensión, sus seguidores permanecen atentos a las próximas horas o días, a la espera de que, cuando se sienta preparada, pueda compartir lo que hay detrás de este difícil momento emocional que hoy la enfrenta a una de las pruebas más sensibles de su vida.

