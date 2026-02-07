Mamá de Epa Colombia conmueve en redes con inesperado mensaje sobre su hija

Las redes sociales no dejan de hablar del inesperado mensaje que ha publicado en sus redes Martha Rojas, la madre de Epa Colombia, sobre su hija.

¿Qué mensaje publicó Martha Rojas, la madre de Epa Colombia, sobre su hija?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde suma más de noventa mil seguidores, la señora Martha Rojas ha publicado un conmovedor mensaje pidiendo por la libertad de Daneidy Barrera, más conocida en redes como Epa Colombia.

Mamaá de Epa Colombia pidió por la liberación de su hija en un conmovedor mensaje. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con sus palabras, tanto su pequeña nieta como la empresa de keratinas de la influenciadora necesitan de ella, por lo que pidió que la justicia dé pronto respuesta a un requerimiento que hicieron como familia.

Qué tanto mal le han hecho a mi hija separándola de su princesa y de la empresa. Ojalá mi hija pueda tener su libertad porque el tiempo con su princesa no se recupera. Bueno, la justicia divina tarda, pero llega", escribió.

Rápidamente, la mujer recibió mensajes de apoyo donde la animaban a no perder la esperanza.

¿Qué mensajes de apoyo recibió la mamá de Epa Colombia tras su emotiva publicación?

Como era de esperarse, en los comentarios de la publicación donde se compartió el mensaje de Martha, varios internautas le hicieron saber que la tienen presente en sus oraciones y esperan que Epa recupere pronto su libertad.

Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Otros usuarios se mostraron en desacuerdo con sus palabras y señalaron que la influencer estaba enfrentando las consecuencias de los errores de su pasado como debería ser.

Mamá de Epa Colombia pidió que no separaran más a su nieta de su madre. (Foto: Canal RCN)

¿Quién es la mamá de Epa Colombia?

La mamá de Epa Colombia es Martha Rojas, una mujer que ha ganado visibilidad pública por el crecimiento mediático de su hija, Daneidy Barrera.

Aunque no es una figura del entretenimiento, se ha sabido que ha trabajado como ama de casa y comerciante, dedicándose principalmente a su familia y apoyando los proyectos de su hija desde que comenzó a hacerse famosa en redes sociales.

Con el paso del tiempo, Martha ha aparecido en entrevistas y redes sociales defendiendo a su hija en momentos difíciles, especialmente durante los procesos judiciales y polémicas que ha enfrentado.