Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mamá de Epa Colombia conmueve en redes con inesperado mensaje sobre su hija

Mamá de Epa Colombia sorprendió con un emotivo mensaje sobre su hija que generó reacciones y conmovió a sus seguidores en redes.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Madre de Epa Colombia conmueve en redes con mensaje sobre su hija
Mamá de Epa Colombia hizo una conmovedora petición en redes sociales sobre su hija. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Las redes sociales no dejan de hablar del inesperado mensaje que ha publicado en sus redes Martha Rojas, la madre de Epa Colombia, sobre su hija.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje publicó Martha Rojas, la madre de Epa Colombia, sobre su hija?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde suma más de noventa mil seguidores, la señora Martha Rojas ha publicado un conmovedor mensaje pidiendo por la libertad de Daneidy Barrera, más conocida en redes como Epa Colombia.

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia
Mamaá de Epa Colombia pidió por la liberación de su hija en un conmovedor mensaje. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con sus palabras, tanto su pequeña nieta como la empresa de keratinas de la influenciadora necesitan de ella, por lo que pidió que la justicia dé pronto respuesta a un requerimiento que hicieron como familia.

Qué tanto mal le han hecho a mi hija separándola de su princesa y de la empresa. Ojalá mi hija pueda tener su libertad porque el tiempo con su princesa no se recupera. Bueno, la justicia divina tarda, pero llega", escribió.

Rápidamente, la mujer recibió mensajes de apoyo donde la animaban a no perder la esperanza.

Artículos relacionados

¿Qué mensajes de apoyo recibió la mamá de Epa Colombia tras su emotiva publicación?

Como era de esperarse, en los comentarios de la publicación donde se compartió el mensaje de Martha, varios internautas le hicieron saber que la tienen presente en sus oraciones y esperan que Epa recupere pronto su libertad.

Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Otros usuarios se mostraron en desacuerdo con sus palabras y señalaron que la influencer estaba enfrentando las consecuencias de los errores de su pasado como debería ser.

Karol Samantha, novia de Epa Colombia, junto a su hija
Mamá de Epa Colombia pidió que no separaran más a su nieta de su madre. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Quién es la mamá de Epa Colombia?

La mamá de Epa Colombia es Martha Rojas, una mujer que ha ganado visibilidad pública por el crecimiento mediático de su hija, Daneidy Barrera.

Aunque no es una figura del entretenimiento, se ha sabido que ha trabajado como ama de casa y comerciante, dedicándose principalmente a su familia y apoyando los proyectos de su hija desde que comenzó a hacerse famosa en redes sociales.

Con el paso del tiempo, Martha ha aparecido en entrevistas y redes sociales defendiendo a su hija en momentos difíciles, especialmente durante los procesos judiciales y polémicas que ha enfrentado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así se ve ahora el sitio del accidente de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez reveló cómo luce el lugar en donde murió el artista

Hermana de Yeison Jiménez muestra cómo luce actualmente el lugar en donde cayó la aeronave en la que muró el cantante.

Video del velorio de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Se filtra video inédito del velorio privado de Yeison Jiménez: así se veía Sonia

Circula el video del velorio de Yeison Jiménez, en donde se ve desconsolada a Sonia Restrepo y a Jhonny Rivera cargando el ataúd.

Bad Bunny

Bad Bunny agradeció públicamente a la persona más importante de su vida antes del Super Bowl

Bad Bunny dejó de lado los reflectores y habló desde el corazón al reconocer a su mamá como su mayor impulso.

Lo más superlike

Famoso cantante de Bonka confirmó el nacimiento de su hijo junto a su esposa: así lo anunciaron Talento nacional

Famoso cantante de Bonka confirmó el nacimiento de su hijo junto a su esposa: así lo anunciaron

Reconocida pareja del entretenimiento colombiano confirmó el nacimiento de su bebé tras semanas de gran expectativa.

Así puedes crear tu caricatura con ChatGPT de acuerdo a tu profesión u oficio Viral

¿Cómo unirte al trend viral y crear tu caricatura con ChatGPT según tu profesión u oficio?

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano

Mariana Zapata sorprende al darle un beso a Jay Torres en La casa de los famosos La casa de los famosos

Mariana Zapata sorprende al besar a Jay Torres en La casa de los famosos: así reaccionó el actor

Impacto en redes por reaparición de Manelyk González Influencers

Manelyk González reapareció en redes con ‘moretones’ en su rostro y su nariz ‘rota’