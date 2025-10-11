Mamá de Epa Colombia reveló esperanzador mensaje: "muy pronto estarás nuevamente"

Martha Cecilia Rojas, mamá de la influenciadora Epa Colombia, sorprendió a sus miles de fanáticos con un esperanzador mensaje sobre el futuro de la empresaria.

¿Qué dijo la mamá de Epa Colombia?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un inesperado mensaje con el que aumentó la ilusión de los fieles seguidores de la empresaria de lo que sería su pronta libertad.

Recordemos que, la empresaria se encuentra en La escuela de Carabineros cumpliendo con su condena por su caso con TransMilenio, la cual estaba comenzó en la cárcel el Buen Pastor, pero que meses después fue trasladada debido a algunas afecciones que estaba teniendo.

La madre de la joven primero agradeció a todos los fanáticos de la empresaria por seguirla apoyando con sus emprendimiento y seguir creyendo en sus productos mientras ella está ausente.

Posteriormente, señaló que probablemente la empresaria estaría muy pronto en casa junto a su familia y trabajando en sus proyectos como solía hacerlo.

"Muy pronto estarás nuevamente, ya lo verán que Dios es perfecto y justicia divina", expresó la madre de la joven.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la publicación de la mamá de Epa Colombia?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de buenos deseos y destacaron cuánto esperan que la joven pueda quedar nuevamente en libertad muy pronto y que siga cautivándolos con su particular humor y personalidad.

Mientras tanto, quien está al frente de su empresa es la prometida de Epa Colombia, Karol Samantha, quien se ha mostrado muy activa en redes sociales promocionando los productos de la creadora de contenido.

Además, ha mostrado lo mucho que sigue apoyando a Epa Colombia desde afuera y cuánto anhela que esté de nuevo con ella en casa.

Asimismo, ha enseñado en varias ocasiones lo mucho que ha crecido su hija Daphne Samara, quien suele enternecer a sus fanáticos cada vez que la muestran.

Por ahora, Epa Colombia sigue cumpliendo su condena mientras sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda pasar con ella.